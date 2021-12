Ce sont les 10 téléphones avec le meilleur appareil photo de 2021 selon DxOMark

Les téléphones avec le meilleur appareil photo selon DxOMark.

2021 touche à sa fin et c’est l’heure des études, des listes, etc. Cette fois, nous n’allons pas parler des meilleurs téléphones que vous pouvez acheter aujourd’hui, sinon toujours selon DxOMark, les 10 téléphones avec le meilleur appareil photo de l’année.

Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, les mobiles sont aujourd’hui l’un des meilleurs outils pour prendre des photos. Non seulement parce que tout le monde a un mobile dans sa poche mais aussi en raison de la qualité des résultats de ceux-ci. Maintenant, comme nous le disons toujours, cette liste est de l’avis de DxOMark, elle n’a donc pas à coïncider avec la vôtre.

Ce sont les téléphones avec le meilleur appareil photo de 2021 selon DxOMark

Pour DxOMark, le Huawei P50 Pro est le terminal doté du meilleur appareil photo de l’année. Il dispose d’un triple module de caméra arrière où le protagoniste est un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture focale f/1,8 et qui est accompagné d’un capteur ultra grand angle de 13 mégapixels avec une ouverture focale f/2,2 et d’un téléobjectif de 12 mégapixels avec ouverture focale f/3.4, OIS (Optical Image Stabilisation), zoom optique 5x et zoom numérique 50x.

En deuxième position se trouve le Xiaomi M11 Ultra et son gigantesque module arrière où vivent 3 caméras différentes. En tête, un capteur principal Samsung ISOCELL de 50 mégapixels. Il est accompagné d’un ultra grand angle de 48 mégapixels avec une vision de 128 degrés et d’un téléobjectif qui se répète avec 48 mégapixels et un zoom 120X.

En troisième position, nous avons le Huawei Mate 40 Pro +, montrant que la marque chinoise n’a peut-être pas de services Google, mais ses appareils sont toujours les meilleurs de l’année, en particulier dans la section photographique.

Pour trouver le premier smartphone Apple, nous devons descendre en quatrième et cinquième position. L’iPhone 13 Pro Max et l’iPhone 13 Pro montrent que les terminaux de la firme de Cupertino sont presque ronds. Non seulement ils fonctionnent de manière exceptionnelle, mais leur appareil photo se classe parmi les meilleurs de l’année.

Les meilleurs téléphones avec appareil photo du marché

En sixième position apparaît le Huawei Mate 40 Pro et en septième le Google Pixel 6 Pro. Bien qu’il ait toujours été dit que les appareils Google règnent dans le secteur de la photographie, il semble que cette année et toujours selon DxOMark, il existe de meilleures alternatives. Le Vixo X70 Pro +, le Smartphone ASUS pour Snapdragon Insiders et le Xiaomi Mi 10 Ultra terminent la liste.

Quoi qu’il en soit, il est très difficile de trouver aujourd’hui un terminal haut de gamme qui ne fasse pas de bonnes photos. Donc, à moins que vous ne soyez vraiment passionné par la photographie, tout ce qui précède fera l’affaire pour vous. Et est-ce que n’importe quel téléphone mobile actuel est bien meilleur que n’importe quel appareil photo compact conventionnel sur le marché.

