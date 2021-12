Mettez à jour votre mobile Xiaomi avant tout le monde avec cette astuce simple : il vous suffit d’activer un paramètre spécial

Profitez des dernières nouvelles avant tout le monde en appliquant cette astuce simple sur votre mobile Xiaomi. Nous vous l’expliquons étape par étape.

La mise à jour de votre mobile est toujours importante, car vous le protégez ainsi contre d’éventuelles menaces de sécurité et vous recevez également les dernières fonctions du système d’exploitation. En plus de mettre à jour manuellement la version MIUI de votre Xiaomi, vous pouvez activer un paramètre spécial pour que le terminal se mette à jour avant tout autre.

C’est une astuce toute simple qui ne prendra que quelques secondes de votre temps, mais elle vous sera surtout utile si vous aimez découvrir les nouveaux outils intégrés par Xiaomi dès qu’ils seront disponibles. De plus, nous savons que MIUI 13 et Android 12 arrivent, deux nouvelles versions qui contiendront de gros changements, donc l’activation de ce paramètre peut vous apporter de nombreuses joies.

Mettez à jour votre mobile Xiaomi avant avec ce paramètre

Bien que cela puisse sembler difficile à croire, il existe sur votre mobile Xiaomi une option qui vous permet de choisir si vous souhaitez recevoir les mises à jour avant les autres. Il est possible que vous ne l’ayez jamais vu, car c’est quelque chose de caché entre les différentes sections du système.

Cela signifie que le constructeur compte sur vous dès que la mise à jour sera disponible, au lieu d’attendre le lancement progressif en fonction du modèle de téléphone ou du territoire sur lequel vous vous trouvez. Comme toujours, la disponibilité finale dépend de la décision de Xiaomi, bien que ce simple ajustement puisse signifier une mise à jour du terminal quelques semaines avant.

Par conséquent, voyons étape par étape ce que vous devez faire pour mettre à jour votre mobile Xiaomi avant tout le monde :

Entrez les paramètres du mobile et appuyez sur « À propos du téléphone ». Appuyez sur la section « version MIUI », avec une forme rectangulaire dans le coin supérieur gauche. Sur le nouvel écran, appuyez sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit. Dans le menu d’options qui apparaît, sélectionnez « Mettre à jour les paramètres ». Une fois dans ce dernier menu, cochez la case « Recevoir les mises à jour plus tôt ».

C’est comme ça qu’il est facile et rapide de recevoir les mises à jour de votre Xiaomi avant les autres utilisateurs. Ce paramètre est très important en ce moment, car nous attendons l’arrivée d’une mise à jour majeure d’Android et également de MIUI, la couche de personnalisation de Xiaomi. À cet égard, il existe une autre astuce qui vous permet de savoir si votre Xiaomi recevra Android 12 et MIUI 13. Mettez-la en pratique et découvrez si vous aurez de la chance ou non.

Sujets associés : MIUI, Téléphones, Téléphones chinois, Xiaomi