Annonce des jeux Google Stadia Pro : cinq nouveaux titres incroyables pour janvier 2022

Ce sont les nouveaux jeux pour Google Stadia.

Google Stadia est la plateforme de jeux vidéo en streaming de Google. Un service qui nous permet de profiter de jeux incroyables dans le cloud ou ce qui est le même, sans avoir besoin de matériel d’aucune sorte, juste avec une connexion Internet.

Bien que le service soit relativement jeune, seulement deux ans et que le catalogue ne soit pas aussi étendu que la concurrence, Google souhaite récompenser ses clients les plus fidèles avec cinq nouveaux jeux « gratuits » spectaculaires d’ici janvier prochain. Voulez-vous savoir ce qu’ils sont? Continue de lire.

Google Stadia commence l’année du bon pied : ce sont les cinq nouveaux jeux pour les abonnés PRO

Nous sommes de nombreux utilisateurs dont Stadia (malgré tous ses défauts) est tombé amoureux. C’est une plate-forme idéale pour les personnes disposant de peu de temps libre et, contrairement à d’autres services, elle ne nécessite pas d’installations supplémentaires, de correctifs ou de tout type de téléchargement pour en profiter.

En plus de pouvoir acheter n’importe quel jeu comme dans n’importe quel magasin normal et de l’avoir pour toujours dans notre bibliothèque, Google nous offre la possibilité de souscrire au service Pro. Pour 9,99 euros par mois en plus de pouvoir jouer en résolution 4K et avec un son surround 5.1, il nous offre une multitude de jeux gratuits auxquels de nouveaux jeux sont ajoutés chaque mois, formant une bibliothèque spectaculaire pour très peu d’argent.

De cette façon, Google a déjà révélé quels seront les cinq nouveaux jeux qui seront ajoutés à notre bibliothèque Pro et honnêtement, ils ne sont pas mal du tout. Donc si vous connaissez déjà, pour très peu d’argent vous pouvez profiter de tous ces titres. Qu’est-ce que tu attends?

Nous commençons par Bloodstained : Ritual of the Night du grand Koji Igarashi, créateur de l’un des meilleurs jeux de l’histoire, Castlevania : Symphony of the Night. Il s’agit d’une metroidvania en deux dimensions où nous explorerons une carte étendue, en battant des créatures et des démons de tous types et en acquérant de nouvelles capacités pour débloquer de nouveaux chemins. Un grand jeu d’une valeur de 39,99 euros.

D’un autre côté, nous avons également Darksiders III. Dans ce troisième volet de la saga populaire, nous traiterons du cavalier de l’apocalypse Fury, peut-être le plus égoïste et égocentrique de tous ses frères et sœurs. Action, exploration et une difficulté plus élevée que ses prédécesseurs, Darksiders III est une excellente option pour tous les amateurs de jeux de style hack and slash et souls. Sa valeur en magasin est de 39,99 euros.

Il y a un catalogue : Google Stadia a publié le chiffre de 100 jeux rien que cette année

Les trois autres jeux seront The Darkside Detective: A Fumble in the Dark, Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut et DreamWorks Dragons: Dawn of the New Riders. Tous ces jeux viendront s’ajouter à une liste qui fera que pour seulement 9,99 euros, on pourra jouer à un total de 45 jeux. Presque rien.

Sujets associés : Google, Jeux