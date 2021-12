Le Samsung Galaxy S20 FE 5G est le dernier terminal de la firme coréenne à recevoir la mise à jour de décembre

Cette mise à jour est livrée avec le numéro de version G781BXXS4CUL3 et inclut le correctif de sécurité de décembre.

Au cours des dernières semaines, le constructeur coréen Samsung a déployé la mise à jour de décembre sur presque tous ses terminaux et ainsi, après avoir récemment mis à jour certains appareils plus anciens comme le Galaxy S20 ou le Galaxy Note 20, c’est maintenant à votre tour de Samsung Galaxy S20 FE 5G, qui est le dernier terminal de la firme coréenne à recevoir la mise à jour de décembre.

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G est mis à jour avec le correctif de sécurité de décembre

Comme nous le disent les gars d’Android Authority, Samsung a commencé à déployer la mise à jour de décembre sur tous les Samsung Galaxy S20 FE 5G en Espagne.

Cette mise à jour est fournie avec la version du micrologiciel G781BXXS4CUL3 et inclut le correctif de sécurité de décembre 2021. Ce correctif corrige un grand nombre de vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité et intègre des corrections de bugs et des améliorations des performances de l’appareil.

Samsung a sorti le Galaxy S20 FE l’année dernière avec One UI 2.5 basé sur Android 10, puis l’a mis à niveau vers One UI 3.1 basé sur Android 11 plus tôt cette année et devrait recevoir Android 12 tout au long du premier semestre 2022.

Si vous possédez un Samsung Galaxy S20 FE 5G et que vous souhaitez vérifier si vous disposez déjà de cette mise à jour, il vous suffit d’accéder à la rubrique Mise à jour logicielle, qui se trouve dans le menu Paramètres de votre terminal. Si tel est le cas, il vous suffit de cliquer sur l’option Télécharger et installer pour mettre à jour votre smartphone avec le dernier correctif de sécurité Android.

