Félicitez Noël de manière hilarante grâce à Google et ses blobs

Grâce au Blob Opera de Google, vous pouvez féliciter vos proches pour Noël de manière amusante et originale.

« Blob Opera » a peut-être été l’une des inventions les plus amusantes que Google ait créées ces dernières années. L’expérience, développée avec David Li, nous permet de créer notre propre musique simplement en touchant et en faisant glisser quatre créatures que Google appelle « blobs », capables de produire de la musique grâce à la puissance de l’apprentissage automatique.

Cette année, les blobs sont rentrés à la maison pour Noël, pour donner à chacun la possibilité de féliciter ses proches pour les fêtes de manière ludique et originale.

Blobs Opera revient pour Noël

Depuis son lancement l’année dernière, Blob Opera est devenu l’une des expériences / loisirs les plus divertissants créés par la compagnie, pour son originalité et ses résultats saisissants.

Ceux qui n’ont jamais utilisé Blob Opera doivent savoir qu’il s’agit d’une expérience qui combine des effets vocaux avec l’apprentissage automatique, afin que chacun puisse créer ses propres chansons d’opéra.

Pour fêter Noël, Google a également ajouté la possibilité de chanter des chants de Noël grâce aux blobs. Pour cela, il vous suffit d’accéder à la page Blob Opera depuis votre mobile ou votre PC, de toucher l’icône de la playlist en bas à droite, et de sélectionner l’un des chants de Noël disponibles.

Idées pour féliciter Noël sur WhatsApp en utilisant du texte

Automatiquement, les blobs commenceront à chanter la chanson, et nous aurons la possibilité d’ajouter notre touche personnelle en faisant glisser chacun des blobs vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

De plus, si nous voulons partager le chant de Noël avec d’autres personnes, appuyez simplement sur le bouton de partage dans le coin inférieur gauche et choisissez l’application de messagerie, le réseau social ou le service via lequel vous souhaitez l’envoyer.

Sujets associés : Google