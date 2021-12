Stickers WhatsApp pour féliciter le Nouvel An 2022 et Noël

Donnez à vos vœux de Noël une touche d’originalité avec ces packs d’stickers.

L’utilisation massive d’applications de messagerie instantanée, telles que WhatsApp et Telegram, a changé à jamais la façon dont nous communiquons avec nos amis et notre famille. Quelque chose qui devient encore plus évident à ces dates de Noël, puisque, depuis quelques années, la façon la plus courante de féliciter Noël et le Nouvel An est à travers ce type d’applications.

Teniendo en cuenta que WhatsApp es la plataforma de mensajería más utilizada en todo el mundo y que sus stickers son una de las formas más originales para felicitarles estas fiestas a tus allegados, hoy te traemos los mejores stickers de WhatsApp para felicitar el Año Nuevo 2022 y Noël.

Stickers de Noël pour Whatsapp – WAStickerApps 20

Cette application comprend un grand nombre de packs d’stickers avec des motifs de Noël tels que le Père Noël, des bonhommes de neige, des cadeaux ou des arbres de Noël. Pour ajouter ces packs d’stickers à votre application WhatsApp, il vous suffit de le saisir, de cliquer sur l’option Stickers, de sélectionner le pack que vous aimez le plus, de cliquer sur le bouton avec le signe « + » situé à droite et de cliquer sur le bouton Ajouter qui apparaît dans le message contextuel.

Une fois cela fait, les packs d’stickers que vous ajoutez apparaîtront déjà dans votre collection d’stickers dans l’application appartenant à Meta et vous pourrez utiliser n’importe lequel d’entre eux dans vos vœux de Noël.

Christmas Stickers For WhatsApp est une application totalement gratuite avec des publicités que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous vous laissons ci-dessous.

Stickers de Noël pour Whatsapp – WAStickerApps

Cette application a un total de 39 packs d’stickers de Noël, avec lesquels tu peux féliciter Noël et le Nouvel An d’une manière vraiment originale.

Pour inclure ces packs d’stickers dans votre collection, il vous suffit d’ouvrir l’application et, comme dans l’application précédente, de sélectionner le pack qui vous intéresse le plus, de cliquer sur le bouton avec le signe « + » et de cliquer sur l’option Ajouter.

Stickers de Noël pour WhatsApp – WAStickerApps est une application gratuite avec des publicités qui a plus d’un million de téléchargements sur Google Play.

Stickers de Noël WAStickersApp

Cette application a un grand nombre de packs d’stickers de Noël avec des stickers du Père Noël, Joyeux Noël, Bonne année, arbres de Noël, elfes, Rudolph et même les Mages.

Comme dans les applications précédentes, pour ajouter ces packs d’stickers à votre collection d’stickers il vous suffit d’entrer dans l’application, de cliquer sur le bouton avec le signe « + » situé à droite du pack qui vous intéresse et de cliquer sur l’option Ajouter.

Stickers de Noël WAStickersApp est une application gratuite avec des publicités et a l’un des scores les plus élevés de ce type d’application sur Google Play, 4,9.

Stickers de Noël animés

Si vous aimez féliciter Noël et le Nouvel An avec un sticker animé, c’est l’application qu’il vous faut, car elle comprend une grande variété d’stickers animés du Père Noël, des arbres de Noël, des bonhommes de neige, des cadeaux et bien plus encore.

Pour ajouter un de ces packs à votre collection WhatsApp, il vous suffit d’ouvrir l’application, d’entrer le pack qui vous plaît le plus, de cliquer sur le bouton Télécharger les stickers et, une fois le message affiché à l’écran indiquant qu’il est déjà téléchargé, Cliquez sur l’option Ajouter à WhatsApp et sélectionnez si vous avez un compte WhatsApp privé ou d’entreprise.

Animated Christmas Stickers est une application gratuite avec des publicités que vous pouvez télécharger directement à partir du lien ci-dessous.

Bonne année et joyeux Noël stickers 2022

Si vous souhaitez enregistrer des packs d’stickers pour féliciter la nouvelle année, cette application gratuite comprend une grande variété de packs d’stickers pour féliciter l’arrivée de 2022 via WhatsApp de la manière la plus originale possible.

Sujets connexes : Applications, Applications gratuites, WhatsApp