Le Samsung Galaxy S22 Ultra aura l’écran le plus lumineux jamais vu dans un mobile

La prochaine bête de Samsung vous surprendra par la luminosité de son écran. Selon les derniers indices, il atteindra jusqu’à 1 750 nits.

S’il est un aspect que Samsung perfectionne année après année dans ses mobiles, c’est sans aucun doute l’écran. Avec chaque nouvelle génération de la série Galaxy S, la société se surpasse une fois de plus en incorporant les écrans de la plus haute qualité vus dans le paysage des téléphones haut de gamme. Et bien sûr, 2022 ne sera pas différent.

Une fuite récente de SamMobile a déclaré que l’écran du nouveau Samsung Galaxy S22 battra un nouveau record, devenant le plus brillant jamais vu sur un smartphone.

Jusqu’à 1750 nits de luminosité sur le Galaxy S22+ et le Galaxy S22 Ultra

Selon des informations partagées, le Samsung Galaxy S22, le plus petit modèle de la famille, ne bénéficiera pas d’améliorations à cet égard ; sa luminosité maximale restera de 1 000 nits, ou 1 300 nits lors de l’utilisation du mode luminosité extrême pour visualiser l’écran à l’extérieur sans problème.

Pour leur part, les Samsung Galaxy S22 + et S22 Ultra apporteront des améliorations à cet égard, puisque leurs écrans seront capables d’atteindre une luminosité maximale de 1750 nits, le chiffre le plus élevé que nous ayons vu sur un smartphone à ce jour – en tant que À titre de comparaison, il convient de mentionner que les Galaxy S21 + et S21 Ultra ont atteint une luminosité maximale de 1 300 nits, pouvant atteindre 1 500 dans certains cas, tandis que l’iPhone 13 Pro Max atteint un maximum de 1 200 nits.

Gardez à l’esprit, bien sûr, que 1 750 nits ne seront atteints que dans des circonstances spécifiques. Le chiffre fait référence au pic de luminosité maximal que l’écran peut atteindre, uniquement lorsque la luminosité automatique est activée et que nous sommes dans un environnement avec beaucoup d’éclairage dans l’environnement.

C’est le changement qui ramènera le Samsung Galaxy S22 à la coupe la plus premium

Par conséquent, ce chiffre ne peut pas être atteint si le niveau de luminosité est réglé manuellement au niveau le plus élevé. Dans ce cas, la luminosité sera légèrement inférieure à 1750 nits**.

La nouvelle série Galaxy S22 devrait être présentée vers les mois de février et mars de l’année prochaine 2022. A ce jour, nous avons déjà pu récolter de nombreuses informations sur ce nouveau trio de smartphones de la série Galaxy, et tout indique que le Les fuites se poursuivront sans répit jusqu’au jour de leur présentation.

Sujets associés : Téléphones, Samsung, Samsung Galaxy