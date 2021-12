Telegram et WhatsApp s’affrontent pour voir qui lancera la même fonction en premier

Telegram et WhatsApp s’efforcent d’inclure la même fonctionnalité dans leurs plateformes respectives : les réactions aux messages.

Malgré le fait que WhatsApp soit l’application de messagerie instantanée la plus populaire aujourd’hui, Telegram continue d’être la plate-forme qui offre le plus de fonctions à l’utilisateur, car elle ne cesse d’inclure de nouvelles fonctionnalités en permanence.

En ce sens, après avoir appris récemment que Telegram testait une nouvelle fonction pour éviter les spoilers, nous venons d’apprendre que la plateforme créée par les frères Durov est en concurrence avec WhatsApp pour voir laquelle des deux lancera la même fonction en premier. Continuez à lire et découvrez ce que c’est.

Les réactions aux messages apparaissent déjà dans la bêta de Telegram pour iOS

Comme nous le disent les gars d’Android Police, Telegram s’efforce d’inclure les réactions aux messages sur sa plate-forme avant son plus grand rival, WhatsApp, qui nous a déjà permis de voir à quoi ressemblerait le leur récemment.

Telegram est mis à jour avec du contenu protégé, la gestion des appareils et davantage d’améliorations de la confidentialité

Un utilisateur de Reddit a partagé dans le subreddit Telegram une vidéo extraite du canal Beta Info du client de messagerie, que nous vous laissons sous ces lignes, dans laquelle vous pouvez voir les réactions aux messages de la version bêta de Telegram pour iOS en action .

Dans cette vidéo, vous pouvez voir que Telegram aura jusqu’à 11 emojis différents pour réagir aux messages que vous recevez à la fois dans les discussions individuelles et en groupes, parmi lesquels le pouce levé, le pouce baissé, le cœur, le feu. , rire, faire la fête, faire caca ou vomir.

Si on se concentre sur les groupes, n’importe qui pourra voir qui a réagi avec quel emoji et, en plus, leurs administrateurs pourront n’autoriser qu’une petite sélection d’emojis à être utilisés pour réagir aux messages ou même désactiver cette fonction dans leurs groupes.

Comme dans le cas de WhatsApp et comme vous pouvez le voir dans la vidéo précédente, chacune des réactions aux messages sur Telegram est accompagnée d’une animation amusante telle qu’un feu brûlant sur l’écran ou de nombreux pouces de différentes couleurs sautant d’un pouce plus grand situé au centre.

C’est l’application dont vous avez besoin si vous utilisez Telegram

Bien que, jusqu’à présent, cette fonctionnalité ne soit apparue que dans la version bêta de Telegram pour iOS, on s’attend à ce que cette nouvelle fonctionnalité se retrouve également dans la version bêta de Telegram pour Android.

Sujets connexes : Applications, Applications gratuites, Télégramme, WhatsApp