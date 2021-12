Ce sont les raisons d’Apple pour lesquelles vous devriez utiliser leur application de cartes

Pour Apple, son application cartographique est au-dessus des autres.

Les téléphones portables sont des appareils qui font bien plus que passer des appels téléphoniques ou des SMS. Ce sont de petits (et pas si petits) ordinateurs avec lesquels nous pouvons effectuer une multitude de tâches qui nous aident au quotidien.

Cela dit, l’une des utilisations que nous donnons le plus à notre appareil mobile est de l’utiliser comme GPS grâce aux différentes applications cartographiques qui se trouvent dans le Play Store. Peut-être que Google Maps est le plus connu mais on ne peut pas en oublier d’autres comme Waze, Here ou TomTom

Cependant, il existe une autre alternative exclusive aux appareils Apple. Il s’agit d’Apple Maps, un outil qui a grandi et s’est amélioré au fil du temps et dont les développeurs l’ont placé au-dessus de l’application Google Maps elle-même. Donc, si l’un d’entre vous possède un terminal Apple, ce sont les raisons pour lesquelles nous devrions cesser d’utiliser Google Maps et passer à Apple Maps.

Pourquoi utiliser Apple Maps selon ses développeurs

Selon une récente interview avec les développeurs d’Apple Maps, ils ont voulu expliquer très clairement les raisons pour lesquelles leur application Maps est supérieure à la concurrence, y compris le populaire outil Google.

Le premier avantage est que contrairement à d’autres applications cartographiques, Apple met continuellement à jour son application avec des améliorations et de nouvelles fonctions pour rendre l’utilisation beaucoup plus facile, confortable et utile à l’utilisateur.

Deuxièmement, Apple met en avant la question de la confidentialité en précisant qu’Apple Maps est bien plus privé et sécurisé que la concurrence (allusion claire à Google) puisque son application n’enregistre pas l’historique de nos recherches ou déplacements.

Last but not least pour Apple, la société de Cupertino montre à quel point Apple Maps fonctionne avec son propre écosystème et est que l’intégration avec d’autres appareils de Cupertino est parfaite, quelque chose qui importe sincèrement peu ou rien aux utilisateurs d’Android.

Ces raisons sont-elles suffisantes pour commencer à utiliser Apple Maps ? En supposant qu’Apple Maps ne soit pas disponible pour Android, en gros non. C’est aussi qu’elles ne sont pas non plus des raisons impérieuses. Mais la question est, si Apple Maps était disponible sur Android, Google Maps vaudrait-il la peine d’être remplacé ?

En supprimant les goûts personnels, la vérité est que Google Maps a des années d’avance sur Apple Maps. En dehors des États-Unis et surtout des grandes villes, Apple Maps a beaucoup à améliorer si on le compare à l’outil Google, dont la précision dans les cartes est bien supérieure. Ainsi, dans le cas hypothétique où Apple Maps arriverait un jour sur Android, la plupart des utilisateurs ne l’installeraient sûrement même pas.

