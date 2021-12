De nouvelles images du Xiaomi 12 montrent son design en détail

Le XIaomi 12 est visible en images officielles quelques jours après sa présentation. Découvrez à quoi ressemblera sa conception finale.

Alors qu’il reste moins d’une semaine pour assister à la présentation du nouveau Xiaomi 12, et que l’on connaît déjà à la fois ses spécifications et son prix, une fuite de dernière minute nous permet de jeter un dernier regard sur le design final du nouveau smartphone phare de Xiaomi , avant son lancement officiel.

Les images, partagées par le célèbre filtre Evleaks, ils nous montrent le Xiaomi 12 dans deux de ses couleurs différentes, nous permettant de jeter un œil à son apparence physique en détail.

C’est le Xiaomi 12 en bleu et vert

Comme on peut le voir sur les photographies, le Xiaomi 12 aura un design qui suit les lignes des modèles précédents de la marque, avec un corps construit en aluminium et verre où les courbes sont les protagonistes, à la fois à l’avant et à l’arrière .

Nous avons trouvé un grand module de caméra à l’arrière, composé de trois capteurs différents. Le plus gros, 50 mégapixels, serait le principal et serait équipé d’une stabilisation optique. On retrouverait également une caméra secondaire ultra grand-angle, et un téléobjectif avec zoom optique à trois grossissements.

Dans une autre des images, l’inclusion d’un écran de 6,28 pouces de diagonale est confirmée, ce qui ferait de l’appareil l’un des plus compacts de sa catégorie grâce à la bonne utilisation de l’espace. En ce sens, il aurait une largeur de 69,9 millimètres et un poids de 180 grammes.

Nous pouvons également confirmer au moins deux des couleurs dans lesquelles le téléphone sera disponible. L’un d’eux, bleu, rappelle celui utilisé par Xiaomi dans le précédent Xiaomi Mi 11, puisque dans les deux cas on retrouve un ton bleu clair combiné à un dos avec une finition mate. Dans ce cas, oui, Xiaomi semble avoir misé plus fortement sur les tons « pastels ».

D’autre part, il y a la couleur verte, dont le dos semble avoir une finition en cuir synthétique similaire à ce que nous avons déjà vu dans d’autres smartphones comme le realme GT 5G. Dans le passé, oui, ces types de versions de smartphones Xiaomi ont fini par être exclusifs au marché chinois.

Le Xiaomi 12 aura l’un des meilleurs écrans vus sur un mobile : il a réalisé 15 records sur DisplayMate

La présentation du Xiaomi 12 et du Xiaomi 12 Pro aura lieu en Chine le 28 décembre. Lors de l’événement, la marque présentera également la nouvelle version de MIUI basée sur Android 12.

