Android 13 se voit avec 4 fonctions exclusives

Ce sont les fonctionnalités les plus remarquables qu’Android 13 apportera.

Alors qu’Android 12 atteint encore la grande majorité des smartphones du marché et qu’Android 12L vient de publier sa première bêta, nous recevons déjà les premières informations sur la nouvelle version du système d’exploitation mobile de Google : Android 13 ou Android T que vous recevez. en interne le nom de code « tiramisu ».

En ce sens, grâce aux gars de XDA-Developers, nous venons de découvrir 4 des nouvelles fonctions exclusives d’Android 13, que nous détaillerons ci-dessous.

Nouveau design d’horloge d’écran de verrouillage

La première des fonctionnalités d’Android 13 qui ont été divulguées est une nouvelle conception d’horloge d’écran de verrouillage, comme actuellement, dans Android 12, cette horloge est affichée sur deux lignes, mais uniquement lorsqu’il n’y a pas de notifications, car lorsque les notifications arrivent, cette disposition devient une seule ligne.

Mais, dans Android 13, comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran que nous vous laissons sur ces lignes, vous pouvez configurer l’horloge de l’écran de verrouillage pour qu’elle s’affiche toujours avec un design à une seule ligne.

« Panlingual » : choisissez la langue de chacune des applications

L’une des grandes nouveautés d’Android 13 sera une nouvelle fonctionnalité appelée « Panlingual », dont nous avons déjà parlé récemment, qui vous permettra de sélectionner une langue spécifique pour chacune des applications, puisque, jusqu’à présent, vous ne pouviez changer que le langue de toutes les applications ensemble.

Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran que nous vous laissons sur ces lignes, pour activer cette nouvelle fonction dans Android 13, vous devrez accéder à une nouvelle option appelée Langues de l’application, qui se trouve dans le chemin suivant : Paramètres-Système-Langues et entrée.

Autorisation d’exécution pour les notifications

Toutes les applications que vous installez sur votre mobile Android ont la possibilité de lui envoyer des notifications et si vous souhaitez limiter le nombre de notifications que vous recevez par jour, vous pouvez le faire en déterminant leur priorité ou en les désactivant complètement pour une application spécifique.

Maintenant, Google veut aller plus loin dans ce domaine, puisqu’Android 13 ajoutera une nouvelle autorisation d’exécution pour les notifications, afin que vous puissiez choisir si vous souhaitez autoriser une application à envoyer des notifications à votre appareil ou non, de la même manière comme vous le faites avec d’autres autorisations telles que l’accès à l’emplacement ou à la caméra.

TARE : l’économie des ressources d’Android

Enfin, avec Android 13 viendra également une nouvelle fonction appelée TARE, qui est l’abréviation de « The Android Resource Economy » (« The Android Resource Economy »), qui sera responsable de la gestion de la consommation d’énergie dans l’appareil via AlarmManager. et les politiques JobScheduler.

Cela signifie qu’à partir d’Android 13, Google imposera une série de limites au nombre de tâches qu’une application peut planifier via JobScheduler et AlarmManager en fonction du niveau de batterie et des besoins de chaque application.

