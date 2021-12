Google présente déjà Android 13, et l’une de ses fonctionnalités phares enthousiasmera les fans de langues

Google prépare pour Android 13 cette fonction surprenante appelée ‘Panlingual’, et qui devrait nous permettre de sélectionner la langue à utiliser dans chaque application au sein d’Android.

Android 12 est toujours en route vers la plupart des smartphones du marché, même si dans cette industrie tout le monde vole et Google travaille évidemment déjà avec Android 13, la prochaine saveur android que nous rencontrerons en 2022 et qui devrait sortir à la fin du prochain été.

C’est vrai que, vu comme ça, il est encore trop tôt pour parler de ce que nous proposera Mountain View avec la 13e itération d’Android, qui répondra à la lettre « T » et qui selon certains est en cours de développement avec les internes nom de Tiramisú , bien que les collègues d’Android Authority nous apportent la première des grandes nouveautés d’Android 13 qu’ils gèrent déjà de Google.

Et c’est que oui, malgré le fait que la prise en charge linguistique d’Android soit assez solide et offre des options pour pratiquement toutes les langues de la planète, en plus de l’intégration native de Google Translate et des capacités de traduction instantanée de Google Lens, il semble que les développeurs d’Android travaille déjà sur une nouvelle fonction appelée Panlingual, qui devrait nous permettre de changer les langues et les paramètres associés à la langue au niveau de chaque application.

Ce que Google veut faire, c’est que, par exemple, si vous travaillez dans un autre pays avec une autre langue, vous puissiez gérer des applications professionnelles en anglais et des réseaux sociaux en espagnol… Ou comme vous voulez, en gros !

Révélé le nom supposé d’Android 13 dessert (ou Android T)

Apparemment, il y a eu des sources « fiables » proches du développement d’Android 13 qui ont cité cette fonction Panlingual, bien qu’évidemment pour l’instant rien n’est officiel et nous ne pouvons pas le confirmer, ni même vous assurer que son fonctionnement sera tel que décrit.

Ce que nous pouvons faire, c’est résumer les informations qu’ils nous envoient depuis les États-Unis, dans lesquelles ils indiquent effectivement que Google veut offrir cette possibilité de configuration linguistique profonde pour faciliter la vie des personnes qui parlent plusieurs langues, et qui veulent leur interface et leurs applications de base dans une langue mais ont besoin d’autres pour travailler dans une autre langue.

L’option Panlingual apparaîtrait dans la même section de Paramètres> Langue et saisie, bien qu’elle soit affichée après un sous-menu appelé Langues d’application où nous verrions les applications avec prise en charge multilingue répertoriées et nous pourrions sélectionner la langue choisie dans chaque cas ou par groupes.

Des sources affirment qu’il n’en est encore qu’aux tout premiers stades de son développement, bien que Google essaiera d’intégrer l’API de traduction déjà disponible dans Android 12 pour proposer Panlingual également dans les applications sans options multilingues intégrées dans leur code.

Pour l’instant, jusqu’à présent, nous pouvons lire, et bien que cela nous semble intéressant, nous verrons pour le prochain Google I / O 2022 qui se tiendra au printemps si de Californie ils confirment cela et bien d’autres nouvelles qui seront sûrement filtrées au fil des semaines… Quoi qu’il en soit, bienvenue dans l’ère d’Android 13 !

Les 260 mobiles qui recevront Android 12, et quand

Thèmes connexes : Android, Applications, Mobiles