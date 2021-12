Le gadget dont vous avez besoin pour nettoyer votre maison en profondeur n’est pas un aspirateur robot

Vous craignez que votre maison ne soit pas assez propre ? Ce gadget à prix réduit combine vapeur et aspiration pour fournir un nettoyage d’une autre galaxie.

En matière de désinfection et de nettoyage, les aspirateurs robots et les aspirateurs balais sont une bonne option mais pas la meilleure, surtout si nous sommes des gens scrupuleux. Précisément pour cette raison, si ce que nous voulons c’est pratiquer un nettoyage en profondeur comme Dieu l’a voulu, nous devrons élever le niveau avec des pots de cousins ​​germains du mythique « Vaporetto ».

En ce sens, nous vous proposons aujourd’hui une très bonne offre sur l’un des nettoyeurs vapeur les plus avancés du marché, le UWANT B100. Avec un prix exclusif de seulement 177,17 euros et un ensemble de fonctions qui mettront en danger même les taches les plus tenaces, ce gadget est un incontournable dans les foyers avec enfants et/ou animaux domestiques. Ensuite, nous vous dirons pourquoi cela en vaut la peine.

Obtenez le UWANT B100 à un prix minimum

Pour bien moins de 200 euros, vous ramenez chez vous l’un des nettoyeurs vapeur les plus récents et les plus complets que vous puissiez acheter dès maintenant. Pour commencer, contrairement aux autres nettoyeurs vapeur, le UWANT B100 est le seul gadget de son industrie qui combine vapeur, eau sous pression, friction par brossage et aspiration pour éliminer tout type de tache.

De plus, grâce à son système breveté, nous obtenons un nettoyage en profondeur sur tous les types de surfaces, en profitant également d’un séchage extrêmement rapide. Entre autres, vous pouvez utiliser le UWANT B100 pour enlever la tache d’un vêtement ou pour nettoyer et désinfecter les rideaux, les tapis, la literie, les peluches, les tissus d’ameublement des canapés ou des sièges d’auto. Il comprend également une conception spéciale qui empêche les mauvaises odeurs et les bactéries à l’intérieur : il vous suffit d’appuyer sur le bouton d’auto-nettoyage lorsque vous en avez fini avec et… magie !

De plus, son fonctionnement est on ne peut plus simple. Outre la simplicité de ses boutons, il est livré avec un câble à enroulement automatique de 5 mètres de long et des roues omnidirectionnelles comme celles d’un chariot de supermarché, des aspects qui nous permettent d’utiliser extrêmement facilement l’UWANT B100 en toute liberté. De la même manière, il comprend deux réservoirs (un pour l’eau propre et l’autre pour l’eau sale) de 1,8 et 1,6 litres de capacité, des quantités largement suffisantes pour effectuer un nettoyage complet de notre maison sans avoir à s’y rendre. et appareil encombrant.

Bref, compte tenu de ce qu’ils nous facturent au pressing lorsque nous apportons un tapis ou une couette, cela vaut la peine de profiter de la remise de ce UWANT B100, qui maintient un prix régulier aux alentours de 250 euros. Si vous êtes intéressé, gardez à l’esprit que l’offre ne durera que jusqu’au 15 janvier prochain.

