One UI 4.1 : ce sont tous les Samsung Galaxy qui pourraient être mis à jour à partir de février

Nous n’avons pas encore goûté à One UI 4.0, et Samsung travaille déjà sur une nouvelle version 4.1 qui sera présentée avec le Galaxy S22 et qui débutera sa distribution en février pour tous ces appareils Galaxy.

Il est certainement assez surprenant que Samsung travaille déjà sur une mise à jour mineure de One UI 4, d’autant plus que même les appareils les plus importants du cours 2021 n’ont pas reçu dans leur intégralité le package Android 12 attendu avec le nouveau skin propriétaire Samsung.

En tout cas, il semble que One UI 4.0 continuera son chemin tandis que le géant sud-coréen avance également avec la version 4.1, qui sortira avec le Samsung Galaxy S22 dans les prochaines semaines, et qui, selon SamMobile, entamera son déploiement à partir de février sur les téléphones portables. qu’à ce moment-là, ils ont déjà leurs firmwares avec One UI 4.0.

Oui les amis, cette industrie est si volatile qu’il est parfois difficile de comprendre des mouvements comme celui-ci, même s’il est bon de savoir que Samsung continuera à améliorer One UI 4.0 après les problèmes de jeunesse détectés avec le Galaxy S21, le Galaxy Note et Galaxy Z en bêta-test.

En fait, One UI 4.1 ne devrait pas encore inclure les nouveautés d’Android 12L, mais selon les sources, il devrait s’agir d’une mise à jour mineure également basée sur Android 12 et destinée à offrir des améliorations que beaucoup osent déjà énumérer :

Optimisation générale de One UI 4.0.

Une meilleure gestion de l’énergie et une plus grande autonomie.

La gestion de la RAM virtuelle s’est également améliorée.

Nouveautés pour l’appareil photo et amélioration de la qualité des photos.

Nouvelles fonctionnalités pour le S-Pen.

La meilleure nouvelle de One UI 4 avec Android 12, en vidéo

Non seulement cela, et malgré le fait qu’il n’y ait toujours pas de feuille de route officielle ou d’informations de Samsung concernant les appareils éligibles à One UI 4.1, de Corée du Sud, ils anticipent déjà une liste de tous les téléphones et tablettes Galaxy qui pourraient être mis à jour vers ce nouveau version.

En fait, certains spéculent même que de nombreux terminaux pourraient sauter One UI 4.0 et passer directement à la version 4.1… On va les revoir ?

Tous les Samsung Galaxy qui devraient obtenir One UI 4.1

Série Galaxy S

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S10 5G (douteux)

Samsung Galaxy S10 (douteux)

Samsung Galaxy S10+ (douteux)

Samsung Galaxy S10e (douteux)

Samsung Galaxy S10 Lite

Galaxy Note Série

Samsung Galaxy Note20 Ultra

Samsung Galaxy Note20

Samsung Galaxy Note10+ (douteux)

Samsung Galaxy Note 10 (douteux)

Samsung Galaxy Note10 Lite

Série Galaxy Z

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Z Fold2

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip3

Galaxy A Série

Samsung Galaxy A71 5G

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A51 5G

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A90 5G (douteux)

Samsung Galaxy A01 (douteux)

Samsung Galaxy A02s (douteux)

Samsung Galaxy A02 (douteux)

Samsung Galaxy A03

Samsung Galaxy A11 (douteux)

Samsung Galaxy A12 (douteux)

Samsung Galaxy A12 Nacho

Samsung Galaxy A21s (douteux)

Samsung Galaxy A21 (douteux)

Samsung Galaxy A22 5G

Samsung Galaxy A22

Samsung Galaxy A31 (douteux)

Samsung Galaxy A32 5G

Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy A41 (douteux)

Samsung Galaxy A42 5G

Samsung Galaxy A Quantum

Samsung Galaxy A Quantum 2

Galaxy série M

Samsung Galaxy M01

Samsung Galaxy M02s (douteux)

Samsung Galaxy M02 (douteux)

Samsung Galaxy M12

Samsung Galaxy M21s (douteux)

Samsung Galaxy M21 (douteux)

Samsung Galaxy M22

Samsung Galaxy M31s (douteux)

Samsung Galaxy M31 Prime Edition (douteux)

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy M32 5G

Samsung Galaxy M32

Samsung Galaxy M42 5G

Samsung Galaxy M51 (douteux)

Samsung Galaxy M52 5G

Samsung Galaxy M62

Galaxy Série F

Samsung Galaxy F02s (douteux)

Samsung Galaxy F12

Samsung Galaxy F22

Samsung Galaxy F41 (douteux)

Samsung Galaxy F42 5G

Samsung Galaxy F62

Série Galaxy Xcover

Samsung Galaxy Xcover Pro (douteux)

Samsung Galaxy Xcover 5

Série Galaxy Tab

Samsung Galaxy Tab S7 +

Samsung Galaxy Tab S7

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Samsung Galaxy Tab S6 5G

Samsung Galaxy Tab S6 (douteux)

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung Galaxy Tab A7 (douteux)

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Samsung Galaxy Tab A8 10.5 2021

Samsung Galaxy Tab Active 3 (douteux)

Samsung Galaxy Tab A 8.4 (douteux)

