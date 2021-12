Et ils vont ... WhatsApp va copier l'une des dernières fonctions de Telegram

La prochaine nouveauté de WhatsApp sonnera beaucoup pour les utilisateurs de Telegram.

Après avoir amélioré les notes audio, ajouté de nouvelles fonctionnalités de confidentialité et amélioré la sécurité des sauvegardes, WhatsApp semble être à court d’idées pour ajouter de nouvelles fonctionnalités à l’application. Heureusement, ils peuvent toujours se tourner vers Telegram et ses innombrables fonctionnalités pour s’inspirer.

Telegram vs WhatsApp : quelle est la meilleure application de messagerie instantanée aujourd’hui ?

En effet, tout semble indiquer que WhatsApp va à nouveau se pencher sur Telegram pour ajouter une nouvelle fonction à son application : les emojis animés.

Les emojis animés de Telegram arrivent sur WhatsApp

Telegram a introduit des emojis animés à l’été 2019, avec la version 5.10 de l’application. Depuis lors, l’application a introduit de plus en plus d’émoticônes avec mouvement, toutes conçues pour ajouter encore plus de valeur au sens de chacune d’entre elles.

Maintenant, WhatsApp veut suivre les mêmes étapes que Telegram en ajoutant une option très similaire. Comme indiqué dans WABetaInfo, l’application de messagerie de Meta – une société anciennement connue sous le nom de Facebook – travaille sur l’inclusion d’émojis animés, en commençant par les émojis cardiaques *. Dans l’image partagée, vous pouvez voir comment les cœurs montrent un effet de « battement de coeur » très similaire à celui que l’on peut trouver sur Telegram avec ce même emoji.

Il n’est pas clair si WhatsApp a l’intention d’ajouter d’autres emojis animés en plus de celui-ci, mais il est fort probable que tôt ou tard l’entreprise « encouragera » à inclure de nouvelles émoticônes avec le mouvement.

La signification des emojis WhatsApp

Pour l’instant, oui, cette option n’est pas disponible pour les utilisateurs, sauf pour la version web ou desktop de WhatsApp, où l’emoji coeur est déjà animé depuis un certain temps. Bientôt, cette même option finira par atteindre la version de WhatsApp pour Android et iOS, en commençant probablement par la version bêta de l’application.

Thèmes connexes : Applications, Télégramme, WhatsApp