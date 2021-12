C’est passé inaperçu, mais ce joli smartphone 5G est un excellent achat

Vous n’avez pas à payer trop cher pour obtenir un smartphone 5G.

Le OnePlus Nord CE 5G peut être à vous pour 275 euros grâce à l’une des offres AliExpress. L’appareil chinois est livré avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Vous l’avez avec la livraison rapide et gratuite depuis l’Espagne.

Le terminal OnePlus possède l’un des processeurs « G » de Qualcomm, 4 caméras arrière, un bon écran et une connectivité 5G. Nous vous disons pourquoi cet appareil est toujours une excellente option.

Achetez le OnePlus Nord CE 5G au meilleur prix

Le OnePlus Nord CE 5G arrive avec une dalle AMOLED de 6,43 pouces, une résolution Full HD + et 90 Hz. À l’intérieur se trouve l’un des processeurs de Qualcomm, le Snapdragon 750G. Vous profiterez d’une bonne performance, vous n’aurez aucun problème au quotidien.

Qualcomm Snapdragon 750G

8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran AMOLED 6,43″ Full HD + 90 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 4 500 mAh avec charge rapide à 30 W

NFC et 5G

Le mobile OnePlus intègre 3 capteurs sur son dos : on retrouve un appareil photo principal de 64 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels et un capteur pour le noir et blanc de 2 mégapixels. Dans le petit trou sur sa façade, un appareil photo de 16 mégapixels.

Sa batterie, quant à elle, atteint 4 500 mAh avec une charge rapide de 30 W. La technologie Warp Charge 30T de OnePlus est l’une des plus rapides, vous n’aurez qu’à attendre quelques minutes pour récupérer des heures d’utilisation. Il dispose également d’une prise casque 3,5 mm et d’une connectivité NFC.

Nous parlons d’un mobile 5G, vous pouvez donc profiter de la vitesse de connexion maximale. Vous avez la possibilité de prendre un smartphone complet aux caractéristiques différentielles, pour moins de 280 euros.

