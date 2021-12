OPPO K9x est officiel : écran 90 hertz, processeur Dimensity 810 et appareil photo principal 64 MP

L’OPPO K9x dispose d’un écran LCD de 6,5 pouces avec une résolution FullHD +, d’une caméra frontale de 16 MP et d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W.

L’activité est constante au sein des constructeurs de smartphones même lorsqu’il ne reste qu’un peu plus d’une semaine avant la fin de l’année et une bonne preuve en est que la marque chinoise OPPO vient de présenter le nouveau membre de sa gamme dans la société K9. , un OPPO K9x qui se distingue par un écran de 90 hertz, un processeur Dimensity 810 et un appareil photo principal de 64 MP.

OPPO K9x : toutes les informations

OPPO K9x Caractéristiques Dimensions 159,1 x 73,4 x 8,8 mm

191 grammes Écran ACL IPS de 6,5 pouces

2400×1080 pixels

20 : 9

405 ppp

90 hertz Processeur Dimensions MediaTek 810 RAM 6/8 Go LPDDR4X Système opératif ColorOS 12 basé sur Android 11 Stockage 128/256 Go UFS 2.1 Appareils photo Arrière

64 MP principal

Macro 2 MP

2 MP de profondeur

Frontale

16 MP Batterie 4 500 mAh

Charge rapide 33W Autres Dual SIM

Lecteur d’empreintes digitales sur le côté

prise casque 3,5 mm

OPPO vient de présenter le quatrième membre de la série K9, dont les OPPO K9, OPPO K9 et le [OPPO K9 Pro], un OPPO K9x qui vient rivaliser face à face avec le Redmi Note 11 et avec le futur realme 9.

Pour battre ses deux grands rivaux, l’OPPO K9x dispose d’un écran LCD IPS de 6,5 pouces avec une résolution Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Le processeur choisi pour déplacer ce terminal est le MediaTek Dimensity 810, un chipset à huit cœurs compatible avec les nouveaux réseaux 5G qui est accompagné de deux versions de 6 et 8 Go de RAM de type LPDDR4X et autant de variantes de stockage interne de type UFS 2.1 de 128 et 256 Go, tous deux extensibles via des cartes microSD.

Dans la section photographique, l’OPPO K9x est équipé d’un triple module de caméra arrière composé d’un capteur principal de 64 mégapixels, d’un capteur macro de 2 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels et d’un appareil photo selfie de 16 mégapixels.

L’un des points forts de ce nouveau smartphone OPPO est son autonomie, puisqu’il est équipé d’une grosse batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33W.

Au niveau logiciel, l’OPPO K9x exécute Android 11 sous la dernière version de la couche de personnalisation de la société chinoise, ColorOS 12.

OPPO K9x : disponibilité et prix

L’OPPO K9x sera mis en vente en Chine le 27 décembre, il sera disponible en plusieurs coloris parmi lesquels le noir obsidienne et le violet argenté et arrivera en trois variantes de mémoire : 6/128 Go, 8/128 Go et 8/256 Go .

OPPO décrit son avenir: s’il s’agit du nouveau Find X4, il sera vraiment impressionnant

Pour le moment, le prix des différentes versions de l’OPPO K9x et leur disponibilité en dehors de la Chine n’ont pas encore été révélés.

