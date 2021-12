Ce sont tous les téléphones Motorola qui passeront à Android 12 : liste officielle

Avez-vous un mobile Motorola ? Découvrez si vous faites partie des chanceux qui recevront la mise à jour tant attendue vers Android 12, et à quelles nouvelles vous pouvez vous attendre.

Motorola a été la dernière marque à rejoindre la tendance de partager la liste de ses mobiles qui recevront la mise à jour vers Android 12. Elle l’a fait via son blog officiel, où elle a également profité de l’occasion pour montrer les nouvelles les plus importantes qui sont va arriver avec la mise à jour.

Et c’est que la mise à jour vers Android 12 pour les mobiles Motorola sera particulièrement chargée de changements. Non seulement ceux typiques de la dernière version du système d’exploitation de Google, mais aussi ses propres changements effectués sur la couche de personnalisation de la marque, My UX, y compris la prise en charge des thèmes Automatic Material You, jusqu’à présent exclusifs à The Google Pixel.

Les 25 téléphones Motorola qui seront mis à jour vers Android 12

La liste des modèles Motorola compatibles avec la mise à jour se compose d’un total de 25 mobiles différents. Sans surprise, les modèles haut de gamme introduits ces dernières années sont inclus, ainsi que les modèles bon marché récemment lancés :

razr 5G

razr 2020

motorola edge 20 pro

motorola bord 20

motorola edge 20 lite

motorola edge 20 fusion

bord de motorola (2021)

motorola edge 5G UW

motorola edge plus

motorola one 5G as

motorola one 5G UW as

moto g200 5G

moto g71 5G

moto g51 5G

moto g41

moto g31

moto g100

moto g60

moto g50 / moto g50 5G

moto g40 fusion

moto g30

moto g puissance (2022)

moto g pure

stylet moto g 5G

Parmi les nouveautés de la nouvelle version de My UX on retrouve les thèmes automatiques basés sur le fond d’écran. Bien qu’il ne s’agisse pas du même système mis en œuvre par Google dans ses Pixels – puisque son code n’a pas encore été mis à disposition des fabricants – les résultats semblent être très similaires à ce que l’on verrait dans un appareil Pixel.

Grâce aux paramètres du système, il serait possible de personnaliser entièrement l’apparence du système en utilisant différentes couleurs, thèmes, formes d’icônes, polices, etc.

Le widget de conversations, les améliorations d’accessibilité, les indicateurs d’accès pour la caméra et le microphone ou le panneau de confidentialité ont également été ajoutés.

Actuellement, la mise à jour vers Android 12 pour les mobiles Motorola est dans une phase avancée de son développement et, à ce jour, le programme bêta interne a déjà commencé. Le déploiement de la mise à jour commencera en février 2022.

