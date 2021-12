Huawei P50 Pocket, un pliable "format de poche" avec double affichage et HarmonyOS

Voici la réponse de Huawei au Samsung Galaxy Z Flip 3. C’est tout ce que vous devez savoir sur le Huawei P50 Pocket.

La réponse de Huawei au Samsung Galaxy Z Flip 3 est déjà une réalité. Son nom est Huawei P50 Pocket, et c’est le premier pliable de l’entreprise avec un format « poche ».

L’appareil, dévoilé lors d’un événement virtuellement diffusé, sera le premier Huawei de la série P à atterrir sur le marché mondial cette année, après que la marque a décidé de ne pas lancer les Huawei P50 en dehors de la Chine.

Huawei P50 Pocket, toutes les informations

Le Huawei P50 Pocket est un smartphone pliable au format compact. Il s’agit d’un appareil dont l’intérieur cache un écran de 6,9 ​​pouces au format allongé verticalement, et une charnière dans sa partie centrale qui permet de plier l’appareil comme s’il s’agissait d’un mobile « couverture ».

L’écran intérieur a un taux de rafraîchissement de 120 hertz avec une résolution 2K, format 21: 9 et dispose d’un film antireflet qui couvre tout l’écran.

Son design est l’un des aspects différentiels par rapport aux autres modèles, à commencer par ses dimensions. Pesant seulement 190 grammes, 75 millimètres de large et 7,2 millimètres d’épaisseur, c’est l’un des modèles les plus légers et les plus compacts de sa catégorie.

Bien entendu, l’écran extérieur ne manque pas, de format circulaire et situé juste en dessous du module caméra. Cet écran vous permet d’afficher des informations pertinentes telles que l’heure, la météo ou les notifications, ainsi que d’interagir avec celui-ci puisqu’il s’agit d’un panneau entièrement tactile.

Huawei a beaucoup insisté lors de la présentation sur la charnière qui relie les deux parties de l’appareil. Selon la marque, le « gap » entre une partie de l’écran et une autre a été réduit au minimum.

Son corps est construit en verre et en aluminium, et Huawei a imaginé trois finitions différentes, chacune avec une texture différente. La finition blanche a un motif rugueux, tandis que la version noire a un effet « miroir ». Enfin, une luxueuse finition dorée a été développée, avec un subtil motif 3D composé de différentes textures.

Huawei reconnaît que l’intégration d’un système de caméra de classe mondiale dans un tel smartphone a été l’un des plus grands défis lors du développement de produits. Cependant, il a été possible de doter l’appareil d’une triple caméra arrière animée par un capteur de 40 mégapixels, avec une focale équivalente à 26 millimètres, qui s’accompagne d’une caméra de 13 mégapixels associée à un objectif ultra grand angle, et d’une troisième appareil photo de 32 mégapixels avec une focale équivalente à 32 millimètres.

Bien que dans ce cas l’appareil photo n’ait pas été développé en collaboration avec LEICA, Huawei a repris tout ce qu’il a appris ces dernières années dans le but de doter cet appareil d’un système d’appareil photo au niveau des meilleurs du marché, tant pour la représentation couleur, même dans les scènes de nuit, comme pour la polyvalence grâce aux différentes focales couvertes.

Bien sûr, nous avons également une caméra frontale, située en haut au centre de l’écran intérieur. Cependant, Huawei affirme que l’une des raisons pour lesquelles le panneau extérieur existe est la possibilité de donner à l’utilisateur la possibilité de capturer des autoportraits de meilleure qualité à l’aide des caméras principales, en pouvant visualiser la scène dans le petit panneau circulaire.

Avec le Huawei P50 Pocket, la marque introduit plusieurs nouveautés au niveau logiciel grâce à une version mise à jour d’EMUI. Une partie des changements vise à améliorer l’expérience sur un smartphone pliable comme celui-ci, notamment la possibilité de personnaliser l’écran extérieur avec des images en mouvement, la possibilité de contrôler la musique à partir de l’écran extérieur ou d’ouvrir plusieurs applications telles que la météo. , le calendrier, l’application de cartes et bien d’autres.

Bien que ce ne soient pas toutes les fonctions de l’écran extérieur. A travers les caméras, s’ajoute également la possibilité de déverrouiller l’écran par reconnaissance faciale, et celle de détecter la saleté ou les imperfections sur le visage.

Le logiciel Huawei P50 Pocket prend vie grâce à HarmonyOS, et son processeur est un Qualcomm Snapdragon de nouvelle génération – le modèle spécifique n’a pas été spécifié. De plus, on retrouve une batterie d’une capacité de 4000 mAh compatible avec une charge rapide jusqu’à 40W.

Prix ​​du Huawei P50 Pocket et quand pouvez-vous l’acheter

Le nouveau smartphone pliable de Huawei est au prix de 8 999 yuans en Chine, soit environ 1 245 euros à changer, pour le modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour l’instant, le prix dans le reste des régions n’a pas été confirmé, ni sa date de lancement sur le marché.

Sujets connexes : Huawei, Huawei P, Téléphones, Téléphones chinois