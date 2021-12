Si vous avez un mobile LG et que vous souhaitez des mises à jour, lancez pour déverrouiller votre ‘bootloader’ avant le 31 décembre

LG ferme son site Web pour les développeurs le 31/12/2021, donc si vous voulez déverrouiller votre mobile, faites-le maintenant ou vous serez à jamais sans mises à jour de la communauté.

Bien que LG continue d’être sur le marché des smartphones en tant que fournisseur de composants et d’écrans OLED, la vérité est que le géant sud-coréen a déjà mis un terme à son parcours dans l’industrie depuis plusieurs mois après nous avoir présenté un LG Wing qui est aussi différentiel comme il est faux et peu réussi.

Et est-ce que LG était ce fabricant différent, qui a toujours mis des idées et un peu de piquant sur un marché sans surprises, qui n’a malheureusement pas encore trouvé de substitut à une entreprise qui a déjà cessé de fabriquer des smartphones, et qui dira adieu à LG Mobile définitivement le 31 décembre 2021.

Et c’est que, comme vous le savez, LG maintient toujours le support, les garanties et les mises à jour de ses derniers smartphones, bien que les plus anciens aient déjà été laissés à eux-mêmes, sans support et avec espoir uniquement via la communauté Android et les ROM personnalisées.

Dans tous les cas, ce dernier ne sera possible que sur les mobiles avec le bootloader déverrouillé, et pour cela nous aurons besoin, oui ou oui, d’un accès au site du développeur LG, qui est toujours actif mais comme nous l’ont dit des collègues de GizmoChina, il fermera prochainement 31 décembre.

Si vous possédez un mobile LG et que vous souhaitez prolonger sa durée de vie, vous devrez ouvrir le « bootloader » avant le 31/12/2021 via le site Web des développeurs LG Mobile.

Qui prendra la place de LG, et pourquoi son départ du mobile est une mauvaise nouvelle pour vous

Qu’est-ce que ce bootloader et pourquoi devrions-nous nous intéresser à le déverrouiller ?

Si vous ne savez pas ce qu’est ce bootloader, sachez qu’il s’agit du bootloader du smartphone, qui arrive normalement bloqué par le fabricant pour empêcher l’installation de logiciels personnalisés sur l’appareil, ce qui peut être fait tant que nous déverrouillez ce gestionnaire en suivant les instructions du fabricant.

Et c’est généralement la scène Android qui maintient le plus longtemps la prise en charge des appareils, étant capable d’installer des ROM personnalisées modernes basées sur AOSP dans la plupart des mobiles plus anciens, en utilisant un chargeur de démarrage déverrouillé et une récupération modifiée pour installer les packages logiciels nécessaires.

C’est depuis le début l’un des grands atouts d’un Android toujours convivial avec les développeurs et avec les utilisateurs les plus avancés qui aiment « jouer » avec leurs terminaux, quelque chose qui était il y a quelque temps presque indispensable pour obtenir des fonctions supplémentaires et intéressantes sur les mods les personnalisations des différents fabricants.

Dans le cas des mobiles LG, ce déverrouillage se fait depuis le site des développeurs, qui comme nous l’avons dit sera définitivement désactivé à la fin de cette année 2021, il ne vous reste donc que quelques jours pour préparer vos smartphones à un futur de mises à jour en utilisant des ROM personnalisées. Ce sera ça, ou changer de mobile bientôt…!

Bien que personne ne s’en soucie, LG met à jour vers Android 11 l’un de ses mobiles les plus audacieux

