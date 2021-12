Le dernier Android One de Xiaomi reçoit une nouvelle mise à jour

Le Xiaomi Mi A3 est à nouveau mis à jour mais sans téléchargement depuis Android 11, et anticipe également la fin de son support de mise à jour pour l’été 2022.

Le programme Android One de Google n’est pas encore mort -et c’est déjà rare chez le géant de Mountain View- bien que nous ayons déjà plusieurs mois sans nouvelles devant un catalogue qui a Nokia, Motorola et Xiaomi comme principaux protagonistes, avec les smartphones pour la plupart milieu de gamme ou abordables qui assurent le support direct de Google et l’expérience Android la plus pure, sans personnalisations, interfaces ou garnitures.

Aujourd’hui, nous savons que le Xiaomi Mi A3, le dernier membre de la famille Android One du géant Haidian, et qui est également sur le marché depuis deux ans et demi, vient d’être mis à jour avec un package inhabituellement volumineux, qui a évidemment attiré l’attention. pour avoir enfreint la règle des correctifs de sécurité mensuels habituels de Google.

En tout cas, personne ne pense encore à Android 12 car le Mi A3 continuera dans Android 11 avec cette nouvelle mise à jour, qui répond au code de compilation V12.0.17.0 RFQMIXM et présentait un poids de 458 Mo qui a déclenché l’intérêt des médias. pour votre journal des modifications.

Le dernier Android One de Xiaomi, le Mi A3, reçoit un package de mise à jour qui améliorera la sécurité, les performances et l’optimisation, mais il manque d’Android 12 et son support officiel cessera en juillet 2022.

La liste des changements susmentionnée n’a pas été publiée en tant que telle, et seul le message présenté par l’appareil lors du téléchargement de la mise à jour nous offre des informations fiables sur les améliorations mises en œuvre, qui, comme nous l’ont indiqué nos confrères de GizmoChina, se concentrent sur la sécurité et l’optimisation des performances. .

Ainsi, le Xiaomi Mi A3 mettra à jour ses correctifs de sécurité jusqu’en décembre 2021, et il reçoit également des nouvelles internes pour augmenter ses performances et son optimisation énergétique, ainsi qu’améliorer la fluidité de la navigation dans l’interface et corriger les multiples bugs précédemment détectés.

Enfin, Google confirme qu’après avoir reçu deux mises à jour majeures du système d’exploitation, il n’y aura pas d’Android 12 pour ce Mi A3, du moins officiellement, bien que sûrement avec la grande réception du terminal sur les marchés mondiaux ce sera la scène qui sera en charge pour nous offrir une meilleure prise en charge des mises à jour pour le dernier Android One de la famille Xiaomi.

Nous avons déjà la date de la cessation de son support officiel, qui interviendra en juillet 2022 juste au moment où le Mi A3 aura 3 ans.

Pour l’instant, nous vous laissons avec la critique vidéo de nos confrères d’Urbantecno :

