Samsung pourrait être la prochaine marque à lancer des appareils avec le système d’exploitation Google Fuchsia

Les futurs appareils Samsung pourraient transporter Fuchsia au lieu d’Android, selon divers « fuites ».

2021 a été l’année où Google Fuchsia est enfin devenu une réalité. Le nouveau système d’exploitation de Google a enfin donné vie à un appareil, le Nest Hub de première génération, prouvant que la nouvelle plate-forme de Google est prête à être commercialisée.

Désormais, de nouveaux indices suggèrent que Google Fuchsia ne sera pas un système d’exploitation exclusif pour les appareils Google, et que d’autres marques se préparent déjà à lancer leurs propres appareils basés sur cette plateforme. Parmi eux, Samsung.

Il faudra attendre plusieurs années pour voir les premiers appareils Samsung avec Fuchsia

L’information provient de deux leakers reconnus dans l’industrie technologique. D’un côté, Dohyun Kim laisse tomber que Samsung s’apprêterait à dire au revoir à Android et à accueillir Fuchsia, même si le processus de migration durerait plusieurs années.

Samsung : Bonjour Fuchsia ! ?? (Ne soyez pas trop excité. Il faudra quelques années à Samsung pour l’adopter.) Https://t.co/LLwFqqS0Bu – Dohyun Kim (@ dohyun854) 22 décembre 2021

De son côté, une autre personnalité de renom dans ce secteur comme Ice Universe a ratifié l’information.

Est-ce à dire que Samsung abandonne Android pour faire place au Fuchsia ? A court terme, il ne semble pas probable que l’entreprise ait l’intention d’abandonner totalement la plateforme mobile la plus utilisée au monde pour tout miser sur un système d’exploitation naissant, qui ne fait aujourd’hui vivre qu’un écran intelligent.

Cependant, Fuchsia a été créé dans le but de corriger les défauts structurels et les inconvénients d’Android depuis sa création, et la théorie dit que le nouveau système d’exploitation devrait être de loin supérieur à Android dans la plupart des aspects. De plus, puisqu’il s’agirait d’un système d’exploitation complètement multiplateforme, Samsung aurait la possibilité de l’utiliser sur l’ensemble de son catalogue de produits, créant ainsi un écosystème plus homogène et mieux interconnecté.

