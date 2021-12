Peu de gens le savent, mais ce Xiaomi "Pro" c’est l’un des meilleurs achats

L’appareil chinois baisse de prix dans sa version la plus puissante, bien que pour une durée limitée.

L’un des mythiques Xiaomi du milieu de gamme chute de prix dans sa version la plus puissante. Cela fait un certain temps depuis son lancement, mais le Redmi Note 9 Pro reste une très bonne option pour 227 euros. Il s’accompagne d’un plus qu’intéressant 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le smartphone Xiaomi vit grâce à l’un des processeurs Snapdragon de Qualcomm, vous pouvez en tirer le meilleur parti avec vos applications préférées. Il dispose également d’un grand écran, de 4 caméras arrière et d’une batterie dépassant les 5 000 mAh.

Achetez le Redmi Note 9 Pro au meilleur prix

Muflier 720G

6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne (extensible)

Écran 6,67″ IPS, FullHD+

Batterie de 5 020 mAh avec charge rapide de 30 W

4 caméras

NFC, prise jack 3,5 mm et radio FM

Le milieu de gamme de Xiaomi arrive avec une dalle IPS de 6,67 pouces et une résolution Full HD +. Il intègre un petit trou pour la caméra qui disparaîtra de votre vue après quelques heures d’utilisation. Son corps est en verre, avec des lignes élégantes et un module carré pour les caméras.

Son cerveau n’est autre que le Qualcomm Snapdragon 720G, une puce conçue pour le gaming que nous avons eu l’occasion de tester à plus d’une occasion. Vous n’aurez pas de problèmes de fluidité au quotidien, vous pourrez également profiter de jeux et d’applications exigeants. Vous le trouverez à côté des versions de 4 Go et 6 Go de RAM.

On retrouve 4 caméras au dos de ce Redmi Note 9 Pro : il dispose d’un capteur principal de 64 mégapixels, d’un grand angle de 8 mégapixels, d’un capteur macro de 5 mégapixels et d’un capteur mode portrait de 2 mégapixels. Dans le trou de sa façade, un capteur de 16 mégapixels.

La batterie de l’appareil chinois atteint 5 020 mAh et bénéficie d’une charge rapide de 30W. Le terminal Redmi dispose également d’une prise casque, d’une radio FM et NFC, que vous pouvez utiliser pour payer presque n’importe où avec des applications telles que Google Pay. Pour un peu plus de 200 euros, le Redmi Note 9 Pro 128 Go est un achat sur lequel vous ne pouvez pas vous tromper.

Nous vous laissons d’autres offres intéressantes …

Mise en charge …

Thèmes connexes : Téléphones, Offres, Xiaomi

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.