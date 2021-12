WhatsApp va repenser l’interface des appels vocaux

WhatsApp travaille sur une nouvelle interface pour les appels vocaux, qui sera plus compacte et moderne que l’actuelle.

Au cours des derniers mois, WhatsApp n’a cessé d’améliorer ses applications mobiles avec l’inclusion de nouvelles fonctions telles que le mode multi-appareils, la transcription de notes vocales en texte ou l’inclusion de nouveaux indicateurs visuels qui nous rappelleront que l’application est sûre .

En ce sens, comme le travail au sein de l’application de messagerie appartenant à Meta ne s’arrête même pas la semaine de Noël, nous venons d’apprendre que WhatsApp travaille sur une nouvelle fonctionnalité : une interface repensée pour les appels vocaux.

Ce sera le nouveau design des appels vocaux WhatsApp

Comme nous le disent les gars du média spécialisé WABetaInfo, après avoir récemment introduit la possibilité de rejoindre un appel vocal qui a déjà commencé, WhatsApp teste maintenant une nouvelle interface pour les appels vocaux.

Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran ci-dessous, la nouvelle conception de l’interface d’appel vocal WhatsApp est plus moderne et compacte que l’actuelle et organise beaucoup mieux l’espace disponible, ce qui est beaucoup mieux apprécié dans les appels de groupe.

Malgré le fait que ces captures d’écran correspondent à la version de WhatsApp pour iOS, tout semble indiquer que WhatsApp prévoit d’appliquer cette refonte également dans l’application Android via une future mise à jour de la version bêta de l’application.

Comme il s’agit d’une fonction encore en développement, vous n’aurez d’autre choix que d’attendre que WhatsApp l’intègre dans une future mise à jour de la version bêta de ses applications pour IOS et Android afin de tester cette nouvelle interface pour les appels vocaux.

