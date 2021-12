C’est le design du realme GT 2 Pro, inspiré du papier et fabriqué en "polymère biologique"

Peu de temps après avoir annoncé les principales nouveautés de son nouveau produit phare, le GT 2 Pro, realme a partagé les premières images officielles du smartphone que la marque présentera au monde le 4 janvier.

Grâce aux images, nous pouvons voir comment ce sera le premier smartphone realme destiné au segment premium, dont nous savons qu’il équipera un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 et un système de triple caméra arrière dirigé par un capteur principal de 50 mégapixels, et le première caméra ultra grand angle avec un champ de vision de 150 degrés.

Comme l’entreprise l’avait déjà prévu, le design du realme GT 2 Pro a été créé en collaboration avec le célèbre designer industriel Naoto Fukasawa. L’objectif de l’entreprise a été de construire un produit durable grâce à sa conception, et pour cela, un polymère biologique a été utilisé pour construire son corps.

De plus, le design s’inspire d’un matériau biologique tel que le papier.

En tant que produit phare le plus haut de gamme de realme, le GT 2 Pro a le design spécial Paper Tech Master. Le papier est pris comme l’inspiration principale, représentant la propreté et la légèreté. Ainsi, Naoto Fukasawa a utilisé la texture du papier de la série GT 2 pour transférer les qualités et la beauté du papier au mobile.