Xiaomi met à jour la galerie MIUI : tous les changements qui atteindront votre mobile et vos photos

Cette mise à jour de la galerie MIUI, avec le numéro de version 3.4.3.1, comprend un filigrane de protection et un nouvel outil de recherche dans le style de Google Photos.

MIUI est l’une des couches de personnalisation les plus populaires aujourd’hui car elle possède de nombreuses fonctions vraiment utiles et un écosystème d’applications natives, telles que Galerie, Calendrier, Calculatrice ou Scanner de code QR, rivalisant avec vous avec les applications Google.

En ce sens, nous venons d’apprendre que Xiaomi met à jour la galerie MIUI avant l’arrivée de MIUI 13 : ce sont tous les changements qui atteindront votre mobile et vos photos.

Ce sont toutes les nouvelles de la nouvelle version de la galerie MIUI

Como nos cuentan los chicos de XDA-Developers el canal de Telegram Xiaomiui ha detectado que la aplicación Galería de MIUI acaba de recibir una nueva actualización, con número de versión 3.4.3.1, que incluye una serie de novedades, las cuales os pasamos a detallar ensuite.

Ce sont les 19 premiers téléphones Xiaomi qui vont être mis à jour vers MIUI 13

La nouveauté la plus notable de cette nouvelle version de la galerie MIUI est l’inclusion d’un filigrane protecteur pour protéger votre identité et vos photos les plus privées. Pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité, nous devons simplement ouvrir la photo que nous voulons protéger, cliquer sur le bouton Plus qui se trouve dans le coin inférieur droit, sélectionner l’option Filigrane protecteur et choisir le nom que nous voulons pour elle. .

Cette nouvelle mise à jour de la galerie MIUI intègre également un nouvel outil de recherche de médias qui nous permettra de localiser plus rapidement une photo ou une vidéo, une disposition optimisée de la liste des photos et la possibilité de faire un geste de pincement pour zoomer et personnaliser l’apparence du grille de photos.

Ces 13 téléphones Xiaomi pourraient être sans MIUI 13

Xiaomi n’a pas encore commencé à déployer officiellement cette mise à jour depuis la galerie MIUI, mais si vous souhaitez essayer cette nouvelle version, qui n’est compatible qu’avec les mobiles Xiaomi, Redmi ou POCO avec Android 8.0 ou supérieur, vous pouvez la télécharger au format APK depuis ce lien.

Sujets associés : MIUI, Téléphones, Téléphones chinois, Xiaomi