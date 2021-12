C’est le changement qui ramènera le Samsung Galaxy S22 à la coupe la plus premium

Samsung ne fait pas confiance au « glasstic » et récupérera du verre trempé pour tous les modèles de la famille Galaxy S22 : un « téléphone phare » doit être et aussi lui ressembler.

L’arrivée du nouveau Samsung Galaxy S22 approche sur le marché, et comme le géant sud-coréen s’est toujours montré absolument incapable de garder un secret, la vérité est que nous connaissons déjà pratiquement tous les détails de ses prochains téléphones phares.

Du moins, nous pensons les connaître, car on ne peut jamais se fier à cent pour cent aux fuites, quelle que soit leur fiabilité, comme ce nouveau détail que le populaire leaker @UniverseIce a anticipé, nous parlant de ce tournant que Samsung recherche avec son nouveau Galaxy S22 , qui reviendra au premier plan et la coupe la plus premium avec un changement majeur dans les matériaux et cette approche rumeur du modèle _Ultra à ce que nous attendrions d’un Galaxy Note.

Ainsi, vous pouvez désormais dire adieu à ce matériau composite que Samsung avait inventé sous le surnom de « glasstic », et c’est que le polyester et la fibre de verre feront à nouveau place au verre trempé dans tous les modèles du Galaxy S22, y compris le moins cher.

C’est un retour aux origines qui était attendu, car peu importe le toucher et la légèreté que le « glasstic » confère au Galaxy S21, la vérité est que cette sensation de plastique ne peut pas être permise par un produit phare de Samsung ou de tout autre fabricant.

Il existe une réponse définitive concernant le matériau de la coque arrière de la série Galaxy S22 :

S22, S22+, S22 ultra sont tous en verre ! – Univers de glace (@UniverseIce) 20 décembre 2021

Samsung abandonne le « glasstic » et tous les modèles initiaux du Galaxy S22, à l’exception de la Fan Edition, recevront à nouveau un dos en verre trempé qui garantit l’expérience la plus « premium ».

Samsung Galaxy S22, tout ce qui est connu jusqu’à présent

Comme ils nous le disent, il est possible que seuls les modèles Fan Edition répètent avec ‘glasstic’, laissant pour les versions du Galaxy S22 un verre chimiquement trempé qui devrait provenir de Corning, bien que nous verrons quelle génération de Gorilla Glass est choisie dans chacune des versions : Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra.

Cette ressemblance raisonnable entre le Galaxy S22 Ultra et le Galaxy Note20 Ultra semble également se confirmer à nouveau, faisant du modèle le plus avancé du S22 un digne héritier de ces Galaxy Note qui ne reviendront apparemment jamais au catalogue Samsung. Certains parlent désormais d’une appellation Galaxy S22 Note, ou S22 Note Ultra…

Samsung Galaxy S22, fuite de vraie photographie

Dado que se han filtrado imágenes reales de los prototipos de los Galaxy S22, pues también os los dejamos aquí para que veáis que efectivamente los S22 y S22+ sí son continuistas en diseño, a excepción de ese acabado mate que volvería de nuevo al glossy con tacto en cristal. De son côté, ce sera le modèle Ultra qui modifiera ses lignes pour s’adapter au style Note.

Pour ma part, je dois avouer que j’aime que Samsung n’ait pas voulu maintenir cette stratégie de construire un S22 moins premium que les autres, car seule cette réduction des coûts comme objectif ne justifie pas de faire un haut de gamme. modèle avec des matériaux de qualité douteuse qui peut dérouter l’utilisateur.

Sans aucun doute, un « téléphone phare » doit être et lui ressembler, ou non ?

