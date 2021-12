Acheter un mobile LG en 2021 : quels modèles en valent la peine ?

Après la sortie de LG de l’industrie mobile, nous avons analysé la situation actuelle de ses smartphones et quels sont les meilleurs que vous puissiez acheter en 2021.

Les dernières années de LG sur le marché de la téléphonie mobile ont entraîné une diminution de l’importance de la société sud-coréenne par rapport à la croissance d’autres sociétés telles que Xiaomi, OPPO ou realme. Le déclin était tel que la société a décidé de fermer sa division mobile le 31 juillet 2021.

Cela nous laisse avec une situation étrange, car LG a toujours de bons téléphones sur le marché, même certains d’entre eux seront mis à jour vers Android 12. Pour clarifier la situation, dans ce guide, nous aborderons la fermeture de LG pour vous dire ce qui s’est exactement passé et c’est quoi le futur qui t’attend si tu as un smartphone de la firme. De plus, nous vous recommanderons plusieurs téléphones LG qui en valent toujours la peine.

En revanche, l’absence de LG sur le marché laisse une place vide que d’autres marques ont déjà occupée. Si vous n’osez pas acheter un mobile LG en raison de doutes sur le support que vous recevrez, dans ce guide, nous parlerons également de 3 bonnes marques de mobiles qui remplacent LG. Ils peuvent être une bonne alternative, car leurs terminaux ont tout ce dont vous avez besoin.

Qu’est-il arrivé aux mobiles LG ?

Malgré le travail révolutionnaire qu’il a fait avec ses téléphones portables, les dernières années n’avaient entraîné que des pertes pour LG. Il est vrai que la société avait réussi à lancer des mobiles aussi intéressants que le LG Wing, mais peut-être que l’incohérence dans le support de ses terminaux, ajoutée à leur prix, n’a pas convaincu le public qu’ils devraient acheter leurs terminaux.

Le manque de ventes de mobiles a causé ces pertes de revenus croissantes, et celles-ci ont à leur tour eu un résultat : la fermeture de la division mobile de LG. Cette décision a été annoncée par la société en avril 2021, bien que la fermeture n’ait été officielle que le 31 juillet de la même année. « Cette décision permettra à LG de consacrer plus de ressources à d’autres domaines de croissance, tels que les composants de véhicules, les appareils connectés, les maisons intelligentes, la robotique, l’intelligence artificielle et les solutions et services B2B », a expliqué LG à cet égard.

LG a promis de continuer à offrir des mises à jour de sécurité et de système d’exploitation pendant un certain temps

La fermeture de la division mobile de LG a créé de nombreux doutes, par exemple, si ses mobiles continueraient à être vendus ou si ceux qui avaient déjà été vendus recevraient le soutien nécessaire. Qu’adviendrait-il des mobiles LG ? Eh bien, de la part de la société, ils ont précisé qu’elle offrirait à la fois des mises à jour de sécurité et du système d’exploitation, donc en ce sens, vous pouvez être totalement calme.

En fait, des téléphones comme le LG Velvet, le V60 ThinQ ou le G7 One ont déjà mis à jour vers Android 11, tandis que la mise à jour d’autres comme le LG Wing a été beaucoup plus récente. De plus, LG a confirmé que certains de ses téléphones recevraient également Android 12, comme le LG Wing lui-même, le LG Velvet 5G et le LG V60 ThinQ.

Des téléphones LG qui en valent toujours la peine

Si malgré les doutes vous souhaitez un mobile LG, il existe encore sur le marché des modèles qui en valent la peine, appartenant même au haut de gamme. Avant de vous dire ce qu’ils sont, il faut mentionner que les téléphones LG les plus récents sont les trois qui composent la gamme LG W41 : la version standard, le LG W41+ et le LG W41 Pro.Malheureusement, ce dernier LG n’a été mis en vente que en Inde, ils ne sont donc pas disponibles à l’achat.

Une fois que vous savez quel est le mobile le plus récent de la firme, il est temps de découvrir quels sont les trois mobiles que vous pouvez encore acheter et qui valent encore le coup.

LG Velours 5G

Le LG Velvet est l’un des plus beaux mobiles que vous puissiez acheter en ce moment, en grande partie à cause de son dos en verre qui impressionne dès la sortie de la boîte. C’est aussi un terminal très confortable dans les mains de par son épaisseur de 7,9 millimètres et un poids de 180 grammes. Sans aucun doute, un mobile au design premium qui montre le bon travail de LG.

La face avant est presque entièrement occupée par un écran P-OLED de 6,8 pouces avec une résolution Full HD + qui a l’air vraiment bien. Soyez prudent, car il s’agit d’un écran incurvé, quelque chose que tous les utilisateurs n’aiment peut-être pas. Cet écran sert également d’emplacement pour le lecteur d’empreintes digitales LG Velvet.

Le processeur est le Qualcomm Snapdragon 765G qui, comme nous l’avons vu dans la revue LG Velvet, fonctionne de manière exceptionnelle dans toutes les situations. Actuellement, sur Amazon, il peut être acheté à partir de la version de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne du terminal. Comme nous l’avons mentionné dans les lignes précédentes, il a déjà la mise à jour vers Android 11.

Trois appareils photo équipent cet appareil à l’arrière, le 48 MP étant le principal, celui qui prend les meilleures photos. De plus, il dispose d’une caméra frontale de 16 MP. Enfin, il dispose d’une batterie de 4 300 mAh largement suffisante pour la journée d’utilisation. De plus, il prend en charge la charge rapide de 25 W et la charge sans fil de 9 W.

Aile LG

LG s’est caractérisé par l’innovation lors de la création de ses téléphones mobiles, et ce LG Wing en est le meilleur exemple. Il s’agit d’un terminal à double écran au design très particulier, car l’un d’eux coulisse en position horizontale. En résumé, le LG Wing est un mobile haut de gamme avec un concept innovant, différent et ludique.

Comme on dit, il embarque deux écrans : un P-OLED principal de 6,8 pouces et un secondaire de 3,9 pouces. Nous vous avons déjà dit dans la revue LG Wing que les deux écrans sont tout aussi bons, avec des résultats fantastiques en termes de netteté, de qualité d’image et de niveaux de luminosité. De plus, il convient de mentionner que le lecteur d’empreintes digitales est situé sur l’écran principal.

L’appareil est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 765G, qui offre des performances optimales dans toutes les situations, même lorsqu’il s’agit de jouer à des jeux lourds. De plus, il vous offre également une connectivité 5G, ce qui sera apprécié à l’avenir. La version qui est toujours disponible sur Amazon est la 8 Go + 128 Go et, soit dit en passant, le LG Wing a déjà mis à jour vers Android 11.

Le mobile dispose également de trois caméras arrière : une principale de 64 MP, une ultra grand angle de 12 MP et une autre ultra grand angle de 12 MP que LG appelle « Gimbal Motion Camera », car elle vous permet d’enregistrer des vidéos comme si le téléphone avait un cardan attaché. Enfin, le LG Wing embarque une batterie de 4 000 mAh qui lui permet d’atteindre le deuxième jour d’utilisation avec un peu de puissance restante.

LG Velours 4G

Un autre mobile LG dont l’achat vaut toujours la peine est le LG Velvet 4G, un mobile haut de gamme qui conserve le même design que la version 5G. Par conséquent, nous sommes face à un terminal tout aussi beau grâce au dos en verre, au poids modéré et aux petites dimensions. Là encore, on retrouve un écran P-OLED de 6,8 pouces avec une résolution Full HD+ de très bonne qualité.

Dans ce cas, le processeur LG Velvet 4G est le Qualcomm Snapdragon 845, qui n’hésite devant aucune scène, aussi compliquée soit-elle. La version disponible sur Amazon, qui avoisine déjà les 400 euros, est la 6Go + 128Go. De plus, ce mobile a déjà mis à jour vers Android 11 et, selon l’entreprise, il sera même mis à jour vers Android 13. En fait, les trois mobiles LG mentionnés dans ce guide sont les seuls qui recevront des mises à jour vers les deux prochaines versions. d’Android.

Pour le reste, le mobile a les mêmes caractéristiques que nous avons déjà évoquées avec le Velvet 5G. D’une part, trois caméras à l’arrière dirigées par un objectif de 48 MP et, d’autre part, une batterie de 4 300 mAh qui atteint le jour de l’autonomie. Enfin, il intègre également le lecteur d’empreintes digitales sur l’écran.

3 bonnes marques de mobiles qui remplacent LG

LG a déjà fermé sa division mobile, il est donc temps de parler des marques qui occuperont la place qu’elle laisse derrière elle sur le marché. Une enquête de Counterpoint Research a analysé ce détail, révélant que 58% des téléphones vendus par LG étaient à moins de 150 $. Par conséquent, des marques comme Xiaomi, OPPO et Motorola pourraient occuper leur position dans ce segment.

Sans aller plus loin, Xiaomi est connu pour proposer des téléphones bon marché avec de bonnes spécifications. Par exemple, le Redmi 10 est une bonne option, qui propose un écran 90 Hz Full HD+ et une batterie de 5 000 mAh pour 179,99 euros sur Amazon, même s’il figure généralement dans des offres qui baissent son prix à environ 150 euros. Une autre bonne option est le Redmi Note 8 2021, au prix d’environ 170 euros sur Amazon.

Une autre bonne option peut être les mobiles OPPO, une entreprise qui se développe notamment sur le marché. Par exemple, l’OPPO A16, avec un processeur MediaTek Helio G35, Android 11 et une batterie de 5 000 mAh avec un prix qui descend en dessous de 200 euros dans des magasins comme El Corte Inglés.

Une autre marque qui peut remplacer LG est le sud-coréen Samsung, qui peut profiter de la place vide dans le segment entre 150 et 500 dollars. Dans ce cas, en se concentrant sur le puissant milieu de gamme de l’entreprise, nous pouvons recommander l’achat de terminaux tels que le Samsung Galaxy A52s 5G, normalement inférieur à 400 euros chez Amazon, ou le Samsung Galaxy M52 5G, qui coûte généralement environ 350 euros. sur Amazon.

