Les 13 meilleures applications Android de 2021

Avant de terminer l’année, nous avons sélectionné les meilleures applications arrivées sur Android en 2021.

Chaque année, des milliers de nouvelles applications et de nouveaux jeux sont ajoutés au catalogue Google Play Store, et bien que les dernières données suggèrent que les utilisateurs d’Android téléchargent de plus en plus d’applications, très peu de nouveaux arrivants réussissent. Cependant, au milieu du déluge de nouvelles versions, il est facile de trouver de nouvelles applications géniales qui ajoutent vraiment quelque chose de nouveau au paysage des applications mobiles disponibles.

Les 29 applis indispensables que j’installe toujours sur mon mobile Android

Profitant du fait que la fin de l’année approche, nous avons voulu passer en revue les meilleurs lancements d’applications auxquels nous avons assisté ces douze derniers mois, pour sélectionner les X meilleures applications pour Android de 2021.

Moteur de papier peint

Après quelques mois d’attente, Android Wallpaper Engine est enfin arrivé, la version mobile de l’un des utilitaires de fond d’écran animés les plus populaires qui existe sous Windows.

Grâce à cette application, les utilisateurs de Wallpaper Engine ont la possibilité d’importer toute leur collection de fonds d’écran sur leur mobile et de les utiliser comme fond d’écran. Tous les arrière-plans sont de haute qualité et il est possible d’utiliser des arrière-plans animés en 2D et en 3D.

Barre multimédia

Une autre application qui ne pouvait pas manquer dans cette sélection est Media Bar. C’est un outil de personnalisation qui vous permet d’utiliser la barre d’état du système comme contrôleur de lecture multimédia.

De cette façon, il est possible de voir la progression d’une chanson ou d’une vidéo dans la barre d’état, et d’avancer ou de reculer en faisant glisser votre doigt dessus.

Buzzkill

Le développeur de renom Sam Ruston, célèbre pour avoir créé des applications comme Luci, Hurry, Bouncer ou Flamingo pour Twitter, nous propose désormais un outil conçu pour donner des « super pouvoirs » aux notifications.

Avec lui, il est possible de voir les notifications que vous souhaitez voir, au moment le plus approprié. Pour cela, diverses options et fonctions sont incluses, comme la possibilité d’éviter de recevoir plusieurs notifications d’un même contact qui vient d’envoyer plusieurs messages, la possibilité de configurer un modèle de vibration spécifique pour chaque application ou contact, et bien plus encore.

Comme toutes les applications de ce développeur, BuzzKill a une conception extrêmement soignée, avec une apparence minimaliste et simple, ce qui rend la configuration des notifications un processus simple.

Il s’agit d’une application de paiement, qui a un prix de 2,59 euros.

Coloriser

De la main du même développeur qui a déjà créé l’une des applications de numérisation d’images les plus populaires, Photomyne, cette année est venu Colorize, un outil utile qui vous permet de « coloriser » n’importe quelle photographie en noir et blanc en utilisant la puissance de l’intelligence artificielle. .

Les résultats sont tout simplement incroyables, et l’application se distingue par sa facilité d’utilisation. Bien qu’il soit gratuit à télécharger et à essayer, une vérification est requise pour déverrouiller certaines fonctionnalités.

Pack de widgets Android 12

Avec Android 12 est venu Material You, introduisant une esthétique complètement renouvelée dans le système d’exploitation et les applications Google. Beaucoup d’entre eux ont également introduit une collection de widgets basés sur les nouvelles lignes de conception Material.

Ces widgets, cependant, ne sont plus exclusifs à Google Pixels mis à jour vers Android 12 grâce à des applications telles que Android 12 Widget Pack, une collection complète de widgets pour l’écran d’accueil, basée sur ceux que Google a inclus dans ses applications. Pour fonctionner, l’application nécessite l’outil KWGT.

Chaise de jardin 12

L’un des meilleurs lanceurs Android qui existe a été complètement renouvelé cette année, pour apporter les nouvelles d’Android 12 au monde totalement gratuitement, et sans avoir besoin de changer de version Android.

Avec Lawnchair 12, tout le monde peut profiter du design Material You, des thèmes automatiques d’Android 12 et plus d’actualités sur son mobile, totalement gratuit, sans publicité ni achats intégrés.

Darkinator

Un autre outil de personnalisation utile à mettre en évidence cette année est Darkinator. Son fonctionnement est simple : une fois installée, l’application nous donne la possibilité de choisir deux fonds d’écran, l’un sera utilisé lorsque le thème clair du système sera activé, et il passera automatiquement à l’autre lorsque le thème sombre sera activé. Simple, facile et surtout gratuit.

coin notes

De temps en temps, de nouvelles applications de notes émergent qui promettent de révolutionner complètement le paysage des applications de productivité. Cette année a été l’année de Notesnook, une sorte d’alternative à Notion, multiplateforme et avec un cryptage de bout en bout pour garder nos notes toujours en sécurité.

L’application se distingue par une grande variété de fonctions et d’outils différents, tels que la possibilité d’épingler des notes sur le panneau de notification afin de ne pas les oublier, ou la possibilité de partager des notes avec d’autres personnes comme s’il s’agissait de billets de blog .

Notesnook est une application gratuite, mais elle propose un mode d’abonnement payant avec des achats in-app allant de 4,29 à 49,99 euros.

Testeur de résistance à l’eau

En son temps, nous avons déjà analysé cette application utile qui nous permet de savoir si notre mobile est toujours étanche. Le testeur de résistance à l’eau est gratuit et, comme il utilise le capteur de pression intégré du téléphone, les résultats qu’il fournit sont fiables.

Portefeuille lierre

Ceux qui recherchent une application pour gérer leurs finances personnelles devraient essayer Ivy Wallet, une nouvelle application gratuite et open source avec un design exceptionnel et de nombreuses options qui aident à garder un contrôle exhaustif sur les revenus et les dépenses.

Ce gestionnaire financier vous permet d’avoir plusieurs comptes et d’enregistrer les revenus et dépenses de chacun, d’établir des budgets en fonction des catégories ou de créer des objectifs d’économies.

Ivy Wallet prend en charge tous les types de devises, y compris les crypto-monnaies. De plus, grâce à la synchronisation dans le cloud, il est possible d’enregistrer des copies de sauvegarde des données pour les restaurer lors d’un changement de mobile et ne pas perdre d’informations.

Et si vous utilisiez déjà une autre application de ce type, sachez que vous pouvez facilement importer vos données vers Ivy Wallet au format CSV.

Bien que l’application puisse être téléchargée gratuitement, certaines de ses fonctions nécessitent un abonnement payant, dont le prix démarre à 0,99 euros par mois. Toutes les fonctions peuvent également être débloquées avec un paiement unique de 6,99 euros.

RetroPod

Les smartphones ont mis fin à l’iPod, et l’iPod arrive maintenant sur nos smartphones. La boucle est bouclée avec retroPod, une application qui simule l’expérience d’un iPod Classic, ravivant des détails tels que la molette de commande centrale avec une copie presque exacte.

Bien entendu, l’application fonctionne comme un lecteur de musique complet, capable de reconnaître les fichiers enregistrés sur le stockage interne du mobile, ainsi que sur les disques externes.

L’expérience a été reproduite de manière presque exacte, ajoutant même une réponse haptique aux touches de chacune des commandes de la roue centrale.

CapCut

CapCut est l’éditeur vidéo des créateurs de TikTok, et au cours de la dernière année, il est devenu l’une des applications les plus téléchargées au monde.

26 applications Android trop belles pour être gratuites

Et ce n’est pas pour moins, puisqu’il s’agit d’un éditeur vidéo complet qui, malgré une bonne poignée de fonctions, ne sacrifie pas la simplicité d’utilisation. De plus, c’est un éditeur parfait pour ceux qui créent du contenu dirigé vers les réseaux sociaux, car il abrite une base de données de centaines de chansons sans droits.

AnyTracker

Nous concluons cette liste d’applications avec l’un des outils les plus utiles de Google Play ces dernières années.

AnyTracker est une application qui vous permet de suivre… essentiellement tout ce que vous pouvez imaginer. Que ce soit un nombre précis sur une page web – le prix ou le stock d’un produit par exemple -, le nombre d’abonnés à une chaîne YouTube, le prix d’une crypto-monnaie, les pas que vous avez parcourus ou les calories que vous avez prises. ont brûlé dans une période de temps et bien plus encore.

Et si les options proposées par l’application ne vous semblent pas suffisantes, vous pouvez toujours créer vos propres « pistes » personnalisées pour recevoir des notifications lorsqu’une valeur change.

AnyTracker a un design beau et facile à utiliser, et entre autres fonctions, il inclut la possibilité de recevoir des notifications, d’ajouter des widgets à l’écran d’accueil ou d’afficher un historique de toutes les valeurs qui ont été surveillées au fil du temps.

L’application peut être téléchargée et utilisée gratuitement. Cependant, certaines limites peuvent être supprimées en payant pour la version Pro.

Rubriques connexes : Applications