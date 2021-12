Avec ce changement, WhatsApp veut toujours vous rappeler que l’application est sûre

WhatsApp affichera des indicateurs visuels du cryptage afin que nous sachions toujours à quel point leurs services sont sécurisés lorsque nous parlons et discutons avec nos amis et notre famille,

Ils travaillent lentement mais ils continuent à travailler, et c’est que les ingénieurs de développement Meta n’arrêtent pas de présenter des améliorations pour WhatsApp, certaines plus approfondies et d’autres moins importantes que cette nouveauté que nous vous montrons aujourd’hui.

En fait, c’est qu’au vu des commentaires et discussions habituels sur la sécurité de son service, il semble que WhatsApp veuille nous faire comprendre qu’il est sûr de l’utiliser, et pour cela il a conçu quelques indicateurs qui seront présents dans toutes les sections de l’application très bientôt, à commencer par les versions bêta de WhatsApp pour iOS.

Comme toujours, les collègues de WaBetaInfo nous ont dit que le changement sera également bientôt mis en œuvre dans Android afin que nous ayons tous une référence visuelle du cryptage de bout en bout que WhatsApp applique dans toutes nos conversations.

Signal abandonne et demande de l’argent à ses utilisateurs : lancer un WhatsApp ultra-sécurisé et totalement gratuit est irréalisable

Ainsi, l’application WhatsApp elle-même nous montrera un message nous rappelant que tous nos chats et appels sont cryptés, ils restent donc toujours cachés d’un utilisateur à l’autre, y compris leurs propres serveurs. En fait, dans Meta, la société mère de WhatsApp, personne ne pourra lire nos conversations, ni même les écouter, donc WhatsApp est en effet un endroit très sûr pour parler avec nos amis et notre famille.

Ces indicateurs seront également présents dans la section États, et seront mis en œuvre de manière visible mais non dérangeante, comme décrit dans les captures d’écran qui suivent :

Les astuces essentielles sur WhatsApp que tout utilisateur doit connaître

Sujets connexes : Applications, Applications gratuites, WhatsApp