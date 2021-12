Ce sera le Motorola Moto G Stylus 2022, avec des écrans de 6,8 pouces et un stylet intégré

Le prochain smartphone de la famille Moto G sera un énorme milieu de gamme avec un stylet intégré.

Après avoir présenté au monde la version 5G de son populaire stylet Moto G, Motorola semble maintenant se préparer à montrer au monde une version complètement remaniée de sa famille de smartphones avec stylet intégré.

Une fuite du leaker populaire OnLeaks nous permet de jeter un premier coup d’œil sur ce que serait le nouveau Motorola Moto G Stylus 2022, avec une apparence renouvelée et des fonctionnalités mises à jour pour aspirer à devenir l’un des milieu de gamme les plus populaires de l’année prochaine.

Grand écran, stylet et port casque sur le Moto G Stylus 2022

Grâce à la fuite, nous savons que le nouveau Moto G Stylus 2022 aura des dimensions exactes de 170,3 millimètres de haut, 75,9 millimètres de large et 9,4 millimètres d’épaisseur**. Il est donc clair que ce ne sera pas un appareil précisément compact.

Son apparence sera similaire à celle des modèles précédents de la famille Moto G, avec un module caméra composé de trois capteurs et situé dans le coin supérieur gauche de l’arrière.

Le lecteur d’empreintes digitales de l’appareil serait situé sur l’un des côtés, et non à l’arrière comme dans les autres modèles de la série. Aussi, son écran sera perforé, et le trou sera situé dans la partie centrale supérieure, abritant la caméra pour les selfies.

L’écran en question a une diagonale de 6,8 pouces, et aurait une résolution Full HD+. Comment pourrait-il en être autrement, le stylet sera intégré dans le bord inférieur du téléphone.

Pour l’instant, peu de détails sont connus sur le nouveau Moto G Stylus 2022, bien que des rumeurs suggèrent qu’il pourrait arriver avec un appareil photo principal de 48 mégapixels, un processeur Qualcomm Snapdragon 480+ et une batterie de 4 500 mAh. Sa présentation serait prévue pour le premier semestre de l’année prochaine 2022.

