Adieu spoilers : Telegram teste une nouvelle fonctionnalité qui ravira les cinéphiles

Telegram va être mis à jour pour ajouter une fonction utile : vous pourrez éviter d’avaler des spoils dans les chats grâce à une notice spéciale.

Si vous avez déjà eu à avaler un « spoiler » d’une série ou d’un film via un chat, vous auriez probablement aimé avoir à portée de main la nouvelle fonction qui arrive bientôt sur Telegram.

L’application de messagerie instantanée populaire va inclure une fonctionnalité qui vous avertira lorsqu’un message contient un « spoiler », afin que vous puissiez éviter de lire son contenu et n’ayez pas peur de parler de séries ou de films avec vos amis et votre famille en utilisant le application. Service de messagerie.

Voici comment fonctionnera le texte « anti spoiler » de Telegram

La fonctionnalité a été découverte par des membres du subreddit Telegram, qui ont partagé un clip montrant comment cette fonctionnalité fonctionne.

Vous pouvez voir comment le mode « anti spoilers » vous permettra de marquer un message comme « spoiler », de sorte que lorsque le texte est envoyé, il apparaisse pixelisé. Le message ne sera affiché que lorsque l’utilisateur touche le message. La fonction serait conçue à la fois pour éviter de « vider » l’intrigue de séries ou de films et pour masquer le texte contenant du contenu sensible.

Initialement, la fonction a été découverte dans la version de Telegram pour iOS, mais pour l’instant elle est en cours de développement et n’est pas disponible pour tous les utilisateurs. Espérons que tôt ou tard, il finira également par atteindre la version Android.

La prochaine mise à jour de Telegram devrait être prête dans les prochaines semaines, et il est possible que ce soit l’une des nouvelles fonctionnalités incluses dans la future version. Récemment, l’application a été mise à jour pour inclure de nouvelles fonctionnalités telles que le contenu protégé, une gestion améliorée des appareils connectés et d’autres améliorations axées sur la confidentialité et la sécurité des utilisateurs.

