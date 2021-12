Les Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro sont vus pour la première fois dans les images officielles

Les voici : ce sont les nouveaux Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro qui seront présentés le 28 décembre lors d’un événement organisé en Chine.

La nouvelle série Xiaomi 12 a déjà une date de présentation. Ce sera le 28 décembre prochain que la firme de Pékin montrera pour la première fois au monde les détails de sa nouvelle famille de téléphones phares pour 2021, et avec eux, des nouveautés telles que l’inclusion du processeur Snapdragon 8 Gen 1, ou le nouveau version de votre système d’exploitation, MIUI 13.

Mais Xiaomi n’a pas voulu nous faire attendre jusqu’à ce que nous puissions jeter un premier coup d’œil à sa nouvelle génération de produits phares, et a partagé une image qui nous montre, pour la première fois, l’apparence finale des Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro.

Deux tailles différentes pour la série Xiaomi 12

Comme on peut le voir sur l’image partagée par Xiaomi, la série Xiaomi 12 arrivera en deux tailles différentes. Si l’on prend en compte les fuites les plus récentes, on en déduit que le Xiaomi 12 sera le plus petit modèle de la famille, en équipant un écran incurvé de 6,2 pouces de diagonale. Le modèle « Pro », en revanche, équipera une dalle plus large, proche de 6,7 pouces.

Quant à son esthétique, il n’y a pas trop de nouveautés ou de différences entre elles. On retrouve à nouveau une façade entourée de marges étroites où les courbes sont les protagonistes. Les deux panneaux sont perforés pour loger une caméra frontale, cette fois située dans la partie centrale supérieure de l’écran.

Ce sont les 19 premiers téléphones Xiaomi qui vont être mis à jour vers MIUI 13

La présentation des nouveaux smartphones aura lieu le 28 décembre à 19h30 heure de Pékin – 12h30 en Espagne. La rumeur dit que Xiaomi a également préparé un troisième smartphone au sein de cette famille, le Xiaomi 12 Ultra. De plus, ce même événement servira à présenter MIUI 13 au monde avec toutes ses actualités, ainsi que la liste des appareils qui recevront la mise à jour.

