Le OnePlus 10 Pro confirme son lancement pour janvier 2022

Le PDG de OnePlus lui-même, Pete Lau, a confirmé, via le réseau social chinois Weibo, que le OnePlus 10 Pro arrivera en janvier 2022.

A un peu plus d’une semaine de la fin de l’année, les constructeurs de smartphones concentrent leurs efforts sur la préparation de l’arrivée de leurs bornes de franchise pour 2022.

L’une des marques qui travaille plus intensément sur son nouveau produit phare est OnePlus et, ainsi, après avoir connu à la fois le design et les caractéristiques du nouveau OnePlus 10 Pro, la firme chinoise elle-même vient de confirmer que son lancement aura lieu en janvier. de 2022.

Le OnePlus 10 Pro arrivera plus tôt que prévu

Comme nous le disent les gars de GSMArena, le PDG de OnePlus, Pete Lau, vient de confirmer via le réseau social chinois Weibo que le OnePlus 10 Pro sera présenté dans la société en janvier 2022.

Comme nous l’avions prévu il y a quelques semaines, le OnePlus 10 Pro aura un écran de 6,7 pouces avec une résolution QHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8 Go de RAM de type LPDDR5 et deux variantes. de stockage interne de 128 et 256 Go de type UFS 3.1.

Dans la section photographique, le OnePlus 10 Pro sera équipé d’un triple module caméra arrière composé d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un capteur téléobjectif de 8 mégapixels et d’un selfie de 32 mégapixels. caméra. .

Au niveau de l’autonomie, le nouveau smartphone haut de gamme de Xiaomi disposera d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge filaire rapide de 80W et une charge rapide sans fil de 50W.

Maintenant que nous savons que le nouveau OnePlus 10 Pro sera présenté le mois prochain, nous ne pouvons qu’attendre de savoir quand il arrivera sur le reste des marchés, y compris en Europe, quelque chose qui, selon les dernières fuites, aura lieu en avril 2022.

