Selon @UniverseIce, c’est la date de présentation du tout nouveau Xiaomi 12

Xiaomi présenterait son actualité pour 2022 sur l’orateur de fin d’année, mardi prochain 28 décembre : quatre modèles du Xiaomi 12 et du nouveau logiciel MIUI 13 sont attendus.

Que Xiaomi allait nous présenter ses nouveaux téléphones phares avant la fin de cette année 2021 était quelque chose qu’ils nous avaient déjà dit, bien que les mouvements de Haidian aient été suffisamment pris en charge ces dernières semaines pour éviter plus de fuites qui gâchent notre surprise .

En fait, nous avons vu le design possible du Xiaomi 12 avec une importance absolue pour la photographie mobile, et évidemment nous savons aussi qu’il montera le nouveau Snapdragon 8 Gen 1 comme l’un des premiers mobiles avec ces nouveaux haut de gamme. chipsets de gamme de Qualcomm, bien que peu de détails supplémentaires aient transcendé de manière fiable … et le temps est venu !

Aujourd’hui, nous avons un détail important à vous dire, et c’est que malgré le fait qu’il ne reste que 11 jours pour terminer l’année, Xiaomi arrivera à temps pour répondre aux prévisions et enseignera le Xiaomi 12 la semaine prochaine, bien qu’il faites-le à propos de la corne, en particulier le 28 décembre selon le populaire leaker @UniverseIce.

Les dernières rumeurs répandues en Chine nous renseignent non seulement sur cette date précise, qui nous amènerait à mardi prochain pour son lancement officiel en vue d’un lancement en magasins dans les premières semaines de 2022, mais confirment également l’existence de quatre modèles, pas moins, qui seraient les Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro et Xiaomi 12 Ultra attendus.

Très probablement, MIUI 13 sera également officiellement dévoilé lors de ce même événement, montrant pour la première fois la dernière version stable d’Android, le « 12 », avec le skin Xiaomi caractéristique qui ferait ses débuts avec ces nouveaux produits phares.

De Chine, ils anticipent déjà quatre modèles du Xiaomi 12, qui devraient également nous montrer ses versions « Lite », « Pro » et « Ultra » le mardi 28 décembre prochain, ainsi que la première attendue de MIUI 13 et Android 12.

En tout cas, et par anticipation, on a parlé à un moment donné d’un écran de 6,2 pouces et d’une résolution FHD+ pour le Xiaomi 12, avec SoC Snapdragon 8 Gen 1 et un système photographique composé de trois capteurs. Il s’agirait d’un smartphone compact et performant qui donnerait à ses frères aînés un saut en photographie et un prix plus élevé.

Pour le reste des données, il faudra attendre encore quelques jours ou être attentif aux fuites qui pourraient arriver de Chine dans les prochaines heures ou jours, et c’est que les Xiaomi 12 sont si proches qu’on peut à peine Je pense qu’il n’y a plus de détails divulgués, des juteux aussi, avant leur lancement officiel.

