OPPO décrit son avenir: s’il s’agit du nouveau Find X4, il sera vraiment impressionnant

OPPO travaille avec des designs extrêmement raffinés pour son futur Find X, avec des bords presque impossibles et des modules photo proéminents, en plus d’un écran secondaire dans le style Xiaomi.

Après avoir mis nos longues dents avec des mobiles roulants, la vérité est qu’OPPO a voulu terminer 2021 en beauté avec ce qui est déjà son premier smartphone pliable, qui n’est autre que cet OPPO Find N déjà converti de droit en concept Le plus intéressant type de livre sur le marché, même si pour l’instant il est cantonné au marché chinois en attendant des temps meilleurs.

Quoi qu’il en soit, le monde ne s’est pas arrêté pour un constructeur prêt à mettre en échec, de Dongguan, les acteurs les plus importants de l’industrie du smartphone, préparant déjà l’assaut de son prochain flagship avec quelques brevets déposés auprès de l’Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle -OMPI, pour son acronyme en anglais-, que les collègues de Let’sGoDigital ont magistralement recréée en montrant un design extrêmement épuré et plus qu’intéressant.

En fait, j’espère sincèrement qu’il s’agit de l’esquisse initiale de l’OPPO Find X4, car le marché est avide de risques que OPPO semble prêt à prendre, avec un design ultra-mince et 100% sans bords, ce qui minimise le châssis à fondre avec un verre incurvé sur tout le périmètre du smartphone, laissant la place à un module photographique proéminent et à un écran arrière secondaire.

Si OPPO est le seul fabricant prêt à prendre des risques, c’est dit et rien ne se passe… En fait, j’espère que l’OPPO Find X4 sera enfin similaire à ces croquis, car sa construction serait tout simplement sublime.

OPPO rencontre son Find N : le meilleur mobile pliable du marché n’est plus de Samsung

Ce serait un rêve OPPO Find X4: pratiquement un rocher

Il va sans dire que nous ne connaissons toujours pas les matériaux qu’OPPO utiliserait pour réaliser un design aussi extrême, même si nous savons certainement déjà que les ingénieurs de la firme chinoise travaillent le verre sous ses différentes formes depuis un certain temps, laissant un bon échantillon avec la « courbe impossible » que l’OPPO Find X3 présentait dans son module photographique, parfaitement intégré dans un dos en verre incurvé avec une finition parfaite et une fabrication soignée.

Cette fois, ceux de Dongguan compléteraient un smartphone qui minimise les cadres métalliques du châssis, où les cristaux sont sertis, rendant la courbure du verre plus extrême de tous les côtés d’un terminal totalement arrondi qui ne ferait que briser la magie d’un roulé. pour mettre en évidence un module photographique important auquel nous nous habituons déjà.

Cela ne ressemble pas à un croquis en l’air, breveté pour montrer du muscle, car on voit comment une approche plus conservatrice est adoptée dans les coins car ce sont les zones les plus exposées aux chocs, ce qui montre clairement qu’OPPO a bien étudié ce brevet avant de l’enregistrer.

De plus, le constructeur chinois risquerait de ramasser le gant des écrans secondaires, laissant place à un panneau arrière de bonne taille similaire à celui du Mi 11 Ultra, qui serait placé juste à côté du module photographique pour offrir une certaine symétrie et nettoyer le design. , pouvoir configurer ce que nous voyons dans ce panneau secondaire avec des informations de base, des notifications et des raccourcis vers les fonctions les plus utilisées telles que le contrôle multimédia.

Cet écran arrière permettrait en outre d’éliminer la caméra frontale et d’utiliser la principale pour prendre des selfies de la plus haute qualité, bien que l’on se demande maintenant comment le problème des appels vidéo serait résolu ou si OPPO mettra également en œuvre une caméra intégrée sous l’écran, supplémentaire et de qualité.plus juste, pour répondre à ce besoin.

Je compte sur mes doigts combien de fois j’ai utilisé la caméra frontale, donc nous ne parlons même pas de combien ceux qui ont un écran secondaire à l’arrière du mobile l’utiliseront.

Dans tous les cas, il est bon de prendre des risques et cet OPPO les assume, laissant les sources de l’actualité en Chine lier ce design à un OPPO Find X4 Pro impressionnant et hypothétique qui arriverait en 2022 avec une humeur nouvelle et différentielle pour rivaliser. la gamme la plus premium du marché.

Nous devrons être attentifs à OPPO car il semble que le fabricant chinois veuille être un protagoniste pour le prochain cours, et s’il s’agit enfin de l’OPPO Find X4, alors bienvenue est un smartphone qui, semble-t-il, aura l’un des meilleurs designs que nous ayons vus à l’ère du sandwich verre et métal… Vous l’aimez ?

Les meilleurs téléphones OPPO que vous pouvez acheter en 2021

Sujets connexes: Téléphones, Téléphones chinois, OPPO