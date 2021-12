Samsung Galaxy S21 FE : fuite de ses tarifs officiels en Europe quelques semaines avant sa présentation

Les prix officiels en Europe du Samsung Galaxy S21 FE varient entre 769 euros pour la version avec 6/128 Go de mémoire et 839 euros pour la variante avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Ce n’est que dans quelques semaines que Samsung présentera son nouveau smartphone haut de gamme abordable, le Samsung Galaxy S21 FE, un appareil qui sera lancé lors du CES 2022 qui se tiendra à Las Vegas la première semaine de janvier 2022 et après avoir connu son design. en profondeur, nous pouvons maintenant confirmer quels seront ses prix officiels en Europe.

Les prix officiels du Galaxy S21 FE découverts sur le site Web de Samsung en Irlande

Comme nous le disent les gars de Gizmochina, le célèbre leaker Snoopy a découvert les prix officiels du Samsung Galaxy S21 FE sur le site du fabricant coréen en Irlande.

Snoopy a publié un tweet, que nous vous laissons sous ces lignes, dans lequel il révèle que les prix officiels du Samsung Galaxy S21 FE en Irlande oscillent entre 769 euros pour la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne et le 839 euros pour la variante la plus complète, qui dispose de 12 Go de RAM et de 256 Go de mémoire interne.

Prix ​​S21 FE 5G (pour l’Irlande) :

Sur le site Web de Samsung en Irlande, ce nouveau terminal haut de gamme bon marché est disponible en deux couleurs : vert olive et blanc, bien qu’il soit prévu qu’il puisse également être acheté dans deux autres teintes : graphite et lavande.

Quant aux spécifications du Samsung Galaxy S21 FE, il aura un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution FullHD+ à 120 Hz, un processeur Qualcomm Snapdragon 888 ou Exynos 2100 selon les régions, 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go. de stockage interne, une triple caméra arrière avec un capteur principal de 64 mégapixels, une caméra selfie de 32 mégapixels, une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 15 W et Android 12 fonctionnant sous One UI 4 comme système d’exploitation.

