Samsung Galaxy S22, tout ce qui est connu jusqu’à présent

L’heure du Samsung Galaxy S22 approche, et c’est tout ce que l’on sait déjà sur les nouveaux smartphones phares de la marque.

Le moment que beaucoup de gens attendent depuis des mois est plus proche que jamais : l’arrivée de la nouvelle série Galaxy S aura lieu dans quelques semaines, et la nouvelle famille devrait arriver composée de trois modèles différents.

Sur le nouveau Galaxy S22, nous avons déjà pu collecter suffisamment d’informations grâce aux rumeurs et aux fuites qui ont émergé au fil des semaines. Par conséquent, nous voulions aujourd’hui passer en revue toutes les données que nous connaissons déjà sur les nouveaux Galaxy S22, Galaxy S22 + et Galaxy S22 Ultra.

Trois modèles pour tous les goûts

Comme je l’ai dit au début, il y aura cette année trois modèles au sein de la famille Galaxy S22. Comme ces deux dernières années, la famille sera divisée en modèles « normaux », « plus » et « ultra », ce dernier étant le modèle doté des dernières avancées et de l’essentiel des nouveautés.

Les Galaxy S22 et S22+ auront un design très similaire au Galaxy S21 actuel, avec un corps légèrement arrondi dans ses coins, un module caméra situé dans le coin supérieur gauche du dos, et un trou dans la partie centrale supérieure. l’écran. La principale différence entre les deux modèles serait dans la taille de leurs écrans – 6,1 et 6,5 pouces – et donc dans leurs dimensions. En ce sens, le Galaxy S22 mesurerait 146 x 70,5 x 7,6 millimètres, et le Galaxy S22 + augmenterait sa taille à 157,4 x 75,8 x 7,6 millimètres.

Le Galaxy S22 Ultra, en revanche, aura un design très différent des deux autres modèles. En fait, son esthétique rappelle davantage des modèles tels que le Galaxy Note 20 Ultra que celui de tout autre terminal de la série Galaxy S.

Et c’est que, » profitant » de la mort de la série Galaxy Note, Samsung aurait décidé de fusionner en quelque sorte les fonctionnalités de ses deux familles de smartphones les plus populaires dans le même modèle, créant ainsi un terminal capable de répondre aux besoins de les amoureux de la série Note, et ceux de ceux qui durant ces années ont opté pour les versions « ultra » de la série Galaxy S. Ce modèle équiperait un écran incurvé de 6,8 pouces de diagonale.

Grâce à des fuites récentes, on sait que les trois modèles seraient construits en aluminium et en verre, bien que la version « ultra » soit la seule à avoir un arrière avec une finition mate. Les deux autres auraient un arrière brillant.

Il y aura également une différence dans les couleurs disponibles. Le Galaxy S22 et le Galaxy S22 + seraient tous deux vendus dans des tons de noir, vert, rose et blanc, tandis que le Galaxy S22 Ultra changerait le ton vert pour une nouvelle finition en rouge.

Le S Pen, cette fois intégré

Avec le Samsung Galaxy S21 Ultra, la marque a introduit le support du S Pen pour la première fois dans l’histoire de sa série Galaxy S. Cependant, le stylet n’étant pas intégré, il a fallu l’acheter séparément, augmentant ainsi considérablement le prix. de la meute. .

Cela va changer avec le Galaxy S22 Ultra – ou Galaxy S22 Note, comme on l’appelle dans certaines rumeurs récentes – puisque le S Pen sera intégré dans son châssis de la même manière qu’il l’était dans le Galaxy Note.

Un système photographique évolué

On ne sait pas quel type de capteurs le Galaxy S22 et le Galaxy S22 + monteront à l’arrière, bien que tout semble indiquer que la marque maintiendra son engagement envers le double appareil photo de 12 mégapixels plus un troisième capteur de résolution supérieure.

Ce qui a été divulgué, ce sont les caractéristiques de l’appareil photo Galaxy S22 Ultra, le modèle qui présentera toutes les avancées au niveau photographique.

Son appareil photo principal utiliserait le capteur Samsung ISOCELL HM3 amélioré, avec une résolution de 108 mégapixels et une ouverture f/1.8.

A côté, on retrouverait un appareil photo Sony de 12 mégapixels associé à un objectif ultra grand angle, avec une ouverture f/2,2 et un champ de vision de 120 degrés.

Passant aux distances focales plus longues, nous nous attendons à trouver deux appareils photo de 10 mégapixels agissant comme un « téléobjectif » à un grossissement optique de 3 et 10x respectivement.

En plus des capteurs améliorés, il devrait y avoir de nouvelles fonctionnalités logicielles visant à améliorer l’expérience photographique. L’un d’eux serait le « Detail Enhancer », conçu pour capturer plus de détails sur les photographies prises avec le capteur principal de 108 mégapixels, en particulier lors de la prise de captures « macro ».

Exynos contre Snapdragon

Encore une fois, tout semble indiquer que les prochains smartphones phares de Samsung monteront un processeur différent selon le marché auquel ils s’adressent. Malgré les critiques des utilisateurs ces dernières années pour l’apparente supériorité des cerveaux de Qualcomm, la société reste déterminée à ne pas baser ses appareils sur la même plate-forme à travers le monde.

Ainsi, il est prévu que les modèles de la série Galaxy S22 vendus aux États-Unis équiperont le nouveau Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, tandis que les modèles vendus dans le reste du monde comprendront un nouveau processeur signé par la division Samsung Exynos.

Pour l’instant, on ne sait pas quelle sera la date de présentation des nouveaux terminaux, mais si les dernières rumeurs ne manquent pas, la production en série des trois terminaux aurait dû démarrer au cours de la première semaine de décembre. Aucune donnée n’a été divulguée concernant son prix.

