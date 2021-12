Samsung Galaxy S22 Ultra : a dévoilé une nouvelle fonction de son appareil photo principal

L’appareil photo principal de 108 mégapixels du Samsung Galaxy S22 Ultra sera doté d’une nouvelle fonctionnalité appelée « amélioration des détails » qui vous permettra de capturer des photos macro avec un niveau de détail plus élevé.

A chaque fois, nous connaissons plus de détails sur la nouvelle gamme de smartphones premium de Samsung en général, le Samsung Galaxy S22, et le modèle le plus avancé de cette nouvelle série en particulier, le Samsung Galaxy S22 Ultra.

Ainsi, après avoir connu, récemment, toutes les spécifications de l’appareil photo Galaxy S22 Ultra, une nouvelle fonction de son appareil photo principal vient d’être révélée qui améliorera le détail des photographies prises avec ce capteur.

L’appareil photo principal du Galaxy S22 Ultra pourra prendre des photos macro plus détaillées

Comme nous le disent les gars du média spécialisé SamMobile, faisant écho à une information publiée par le média coréen Material IT, l’appareil photo principal de 108 mégapixels du nouveau Samsung Galaxy S22 Ultra disposera d’une nouvelle fonction appelée « detail Enhancer ».

Cette nouvelle fonctionnalité du capteur principal de la caméra arrière du Galaxy S22 Ultra vous permettra de capturer des photos macro avec un niveau de détail plus élevé, ce qui sera réalisé en faisant une coupe de la caméra principale ou en passant à l’ultra grand angle objectif pour prendre ces clichés, puisque les gros capteurs de l’appareil photo principal de 108 mégapixels de ce terminal ne permettent pas de s’approcher de très près d’un objet.

De ce fait et selon le support consulté, pour atteindre un niveau de détail supérieur dans les prises de vue macro prises avec le Galaxy S22 Ultra, Samsung devra combiner les données de l’appareil photo 108 mégapixels et de l’appareil photo ultra grand angle.

Même si, dans un premier temps, cette fonction ne sera disponible que sur le Samsung Galaxy S22 Ultra, il est prévu que le géant coréen la portera également sur les autres versions « Ultra » plus récentes comme le Galaxy S20 Ultra, le Galaxy Note 20 Ultra et le Galaxy. S21 Ultra.

