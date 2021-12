realme annonce le GT 2 Pro made in "matériau biologique", caméra ultra grand angle 150º et plus

Le nouveau haut de gamme de realme est officiel avec le realme GT 2 Pro, un smartphone avec une apparence unique et de grandes améliorations de connectivité.

Le realme chinois a décidé de ne pas attendre 2022 pour « montrer » au monde sa nouvelle génération de smartphones haut de gamme, et a présenté au monde le nouveau realme GT 2 Pro, son nouvel appareil haut de gamme.

Le realme GT 2 Pro est le premier smartphone de la marque destiné au segment le plus premium du marché, où il rivalisera avec des modèles tels que l’OPPO Find X4, OnePlus 10 ou Xiaomi 12. Et pour cela, bien sûr, la marque a eu pour réussir à l’équiper de la section technique la plus avancée vue jusqu’à présent sur l’un de vos smartphones.

realme GT 2 Pro, toutes les informations

realme GT 2 Pro, fiche technique selon les fuites Caractéristiques Dimensions – Écran OLED de 6,8 pouces

Quad HD+

120 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM 8/12 Go LPDDR5 Système opératif Realme UI 3.0 basé sur Android 12 Stockage 128/256 Go UFS 3.1 Appareils photo Arrière:

– 50 MP f/1.8, OIS, PDAF

– 50 MP ultra grand angle f/2,2, 150º

– Capteur de profondeur 2 MP

Frontale :

– 32 MP f/2.5 Batterie 5 000 mAh

Charge rapide 65W Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

USB de type C

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

5G

Dual SIM

Haut-parleur stéréo double

NFC 360º

Bande ultra large (UWB)

Le realme GT 2 Pro a un design unique, pour plusieurs raisons. Pour commencer, l’entreprise a doté l’appareil de lignes esthétiques très différentes de celles de tout autre mobile de son catalogue jusqu’à présent, avec une apparence qui rappelle celle du mythique Google Nexus 6P car il a une bande transversale sur son dos, où l’appareil abrite ses trois caméras.

En plus de cela, realme s’est à nouveau associé au designer industriel Naoto Fukasawa pour créer une version spéciale de ce realme GT 2 Pro, avec une finition qui simule la texture du papier. Pour y parvenir, la marque affirme avoir utilisé un *matériau bio, à la manière de ce que Google a déjà fait avec son Pixel 5 enduit de résine bio.

Bien que realme n’ait pas divulgué les données liées à son écran, les dernières fuites suggèrent que sa face avant est occupée par un immense écran de 6,8 pouces, OLED et doté d’une résolution Quad HD+. Il s’agit d’un panneau avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz, qui a été perforé pour abriter la caméra frontale de 32 mégapixels.

En parlant de caméras, le realme GT 2 Pro abrite un triple système de caméra arrière, dirigé par deux capteurs de 50 mégapixels. L’un fait office de caméra principale et l’autre est associé à un objectif ultra grand angle, qui se distingue par sa capacité à couvrir un angle de vision de 150 degrés, le plus large jamais vu dans un vaisseau amiral.

Tout cela est soutenu par le puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, comme la marque elle-même l’avait précédemment révélé, accompagné de 8 ou 12 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage interne. Sa batterie a une capacité de 5 000 mAh et prend en charge une charge rapide jusqu’à 65 W. Malheureusement, le nouveau produit phare de realme ne prend pas en charge la charge sans fil.

Une autre nouveauté intéressante réside dans son logiciel : le realme GT 2 Pro serait le premier de la marque à arriver sur le marché avec realme UI 3.0, la nouvelle version de la couche de personnalisation de la marque basée sur Android 12.

realme a également amélioré des aspects tels que la connectivité, grâce à des innovations telles qu’un système de douze antennes réparties dans tout le châssis du téléphone afin qu’il soit possible de maintenir une couverture optimale quelle que soit la manière dont l’appareil est tenu. De plus, la puce NFC couvre désormais une plage de 260 degrés, elle peut donc être utilisée avec l’appareil à n’importe quel angle ou position.

realme GT 2 Pro, prix et date de sortie officielle

L’événement « présentation » rel realme GT 2 Pro n’a servi qu’à révéler les trois principales nouveautés de l’appareil en termes de design, de connectivité et de photographie. Cependant, les données concernant son prix et sa disponibilité seront confirmées ultérieurement. Nous mettrons à jour cet article lorsque toutes les nouvelles seront partagées, y compris son prix et sa date de lancement sur le marché.

