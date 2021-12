WhatsApp permettra aux administrateurs de groupe de supprimer n’importe quel message d’un chat

Les administrateurs de groupe auront un nouveau privilège dans WhatsApp : ils pourront supprimer les messages de n’importe quel participant.

L’option de suppression des messages déjà envoyés est arrivée sur WhatsApp à la mi-2020, et depuis lors, elle est devenue une fonction essentielle pour les utilisateurs de l’application de messagerie. Au fil des mois, l’entreprise a affiné cet outil grâce à des fonctions telles que les messages temporaires. Et, désormais, l’application semble se préparer à recevoir une autre option plus liée à la possibilité de supprimer des messages.

Comme indiqué par le portail WABetaInfo, WhatsApp prévoit de donner aux administrateurs de groupe la possibilité de supprimer n’importe quel message d’une discussion de groupe, quel que soit l’expéditeur.

Plus de pouvoirs pour les administrateurs de groupe sur WhatsApp

Apparemment, la dernière bêta de WhatsApp pour Android cache des signes qui pointent vers l’arrivée de cette nouvelle fonction. Avec lui, les administrateurs auraient la possibilité de supprimer tout message envoyé à un groupe.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran partagée, lorsque l’administrateur d’un groupe supprime un message d’un autre participant, un avis apparaîtra indiquant quel administrateur a supprimé ce message. Cet avis peut être lu par n’importe quel participant du groupe.

Pour le moment, la fonction est en développement et tout indique qu’il faudra quelques semaines pour atteindre les utilisateurs. Très probablement, les participants au programme bêta de WhatsApp seront les premiers à l’essayer, avant qu’il n’atteigne l’édition stable de l’application à l’avenir.

