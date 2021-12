Les 9 pages web les plus bizarres du monde : pourquoi existent-elles ?

Vous voulez savoir quelles sont les pages les plus étranges d’Internet ? Consultez cette liste de sites Web. Ils sont un peu fous !

Internet est considéré comme un monde sans fin, et grâce à son vaste réseau, il est possible d’obtenir n’importe quelle information. Et parmi toutes ces informations, nous avons des guides pédagogiques et des tutoriels aux pages complètement aléatoires.

Le plus curieux de tous, c’est qu’ils reçoivent de nombreuses visites quotidiennes, surtout celles qui ne correspondent à aucun type de profil spécifique. Je veux dire, ils sont amusants mais inutiles.

Si vous voulez connaître certaines des pages Web les plus étranges au monde, ne manquez pas cet article. Plus d’un attirera sûrement votre attention.

Ce sont les marques technologiques les plus détestées dans tous les pays

Ce sont les 9 sites Web les plus étranges au monde

Pikachizer

Rebond de chat

Plus haut

Stroboscope

ZoomQuilt

C’est vendredi?

Générateur de faux noms

Cette personne n’existe pas

Tetris à la première personne

Ci-dessous, vous pouvez voir une liste de pages Web très étranges. Et bien que nous ne sachions pas exactement pourquoi ils ont été créés, valent-ils la peine d’être regardés ?

Pikachizer

Pikachizer est un traducteur très amusant où il sera possible de traduire n’importe quel type de texte ou de page Web dans la langue Pikachu. Oui, au fur et à mesure que vous lisez, il vous suffit de mettre le mot ou le texte dans la case et de cliquer sur « Pikachizer ».

Cette page Web particulière a été créée sans aucun but particulier, simplement son développeur – Aneel Nazareth et Drew – s’ennuyaient et ont décidé de faire quelque chose d’étrange et de divertissant en même temps. Apparemment, ils ont réussi.

Rebond de chat

Cat Bounce est un portail Web qui à première vue n’a aucun sens, c’est juste une page Web étrange avec une collection de chats rebondissant d’un côté à l’autre.

Vous pouvez l’utiliser comme distraction ou simplement pour perdre du temps pendant un moment, le plus drôle est que cela devient addictif, puisque vous pouvez déplacer les chats d’un côté à l’autre à l’aide de la souris.

Plus haut

Highest est l’une des pages Web les plus rares au monde, c’est un portail sans fin où vous pouvez faire défiler à l’infini. Il compte actuellement 18,94 kilomètres de parcours et vous pouvez le confirmer à tout moment.

Si vous ne voulez pas l’essayer, vous pouvez utiliser un raccourci conçu par le site Web lui-même, qui s’appelle « Ascenseur », à la fois pour atteindre la fin et pour aller au début.

Stroboscope

Strobe est un portail qui ne cherche qu’à déformer la réalité par des effets stroboscopiques, c’est-à-dire que le portail est capable de modifier votre vision optique pendant 30 secondes, puis vous ferez l’expérience d’un mouvement irréel.

C’est assez rare mais en même temps un peu amusant, car les altérations de la vision sont intéressantes, qu’il s’agisse d’éclairs ou de mouvements rapides.

ZoomQuilt

Si vous aimez l’aventure et imaginer des endroits perdus, attendez de visiter ZoomQuilt. Ce portail Web vous montre des mondes incroyables et des zooms lorsque vous y passez du temps.

Mieux encore, à chaque zoom, vous verrez un nouveau départ et un nouveau monde plein de créatures étranges et d’animations incroyables.

C’est vendredi?

Si vous êtes une personne qui travaille beaucoup et que vous oubliez parfois quel jour de la semaine nous sommes, ne vous inquiétez pas. Cette page Web n’a pas besoin d’une grande explication, il vous suffit d’entrer et de vérifier si c’est vendredi. Sinon, le portail Web devrait vous dire quel jour de la semaine nous sommes.

Cela semble un peu simple, mais lorsque quelqu’un est distrait par le travail ou d’autres activités, tout ce que vous avez à faire est d’entrer dans « Est-ce vendredi ? » et immédiatement vous laisserez des doutes.

Générateur de faux noms

Si vous voulez vous sentir comme une personne d’un autre pays, ou si vous recherchez simplement un générateur de noms, alors Fake Name Generator est idéal pour vous. Tout ce que vous avez à faire est d’entrer le sexe, l’ensemble des noms et le pays.

Le meilleur de tous est que sur ce site Web, vous verrez non seulement des noms et des prénoms, mais également des informations complètes telles que le numéro de téléphone, la date de naissance, l’adresse e-mail, les données financières, les caractéristiques physiques et bien plus encore.

Cette personne n’existe pas

Ce site Web est très bien couplé avec Fake Name Generator, car une fois que vous obtenez de faux noms et données, la meilleure chose serait d’avoir un visage imaginaire. Dans Cette personne n’existe pas, vous pouvez trouver une grande variété de visages de personnes qui n’existent pas.

Donc, si vous cherchez un peu de distraction, entrez et voyez des centaines de visages avec de nombreuses caractéristiques et races différentes. Peut-être que certains d’entre eux sont à votre goût, et si vous ne voulez pas montrer votre vrai visage, vous pouvez opter pour l’une de ces fausses images.

Tetris à la première personne

Tetris est l’un des jeux de logique les plus amusants de ces derniers temps, et quelle meilleure façon de vous distraire qu’avec Tetris à la première personne. Bien que cela puisse sembler une page Web absurde, elle a été conçue à la première personne pour lui donner un aspect totalement différent.

À l’aide des touches directionnelles, vous pouvez déplacer les pièces au fur et à mesure qu’elles sortent et les aligner de manière à ce que les lignes puissent être réduites et marquer des points. Sans aucun doute, elle est considérée comme l’une des pages Web les plus rares au monde.

Comme vous le verrez, il s’agit de pages très étranges, étranges et dénuées de sens, qui ont été créées par des développeurs, soit pour pratiquer une technique particulière, soit pour de simples loisirs.

Si vous avez aimé cet article, n’hésitez pas à jeter un œil aux meilleurs sites pour dessiner en ligne : 6 meilleures pages pour le faire, ou dans le meilleur des cas, consultez FlyTrap, le virus Android qui a déjà fait plus de 10 000 victimes.

Vous pouvez maintenant jouer à Akinator dans Google Assistant

Sujets connexes : Technologie