8 meilleures applications pour les amateurs de vin : profitez de la dégustation

Si vous faites partie de ceux qui aiment le plaisir de déguster un bon vin, alors vous devriez prendre en compte cette liste d’applications.

Déguster un bon vin est devenu une activité très populaire ces derniers temps, que vous alliez à un délicieux dîner ou que vous dégustiez de délicieux fromages. Dans ce cas, avoir un bon vin est essentiel dans l’expérience culinaire.

Et bien qu’il existe plusieurs vignobles, qui proposent une visite où ils vous apprennent à détecter les différentes souches de vin par la dégustation et avec quel type de viande accompagner, tout le monde n’a pas accès à ce type de démonstration.

Si vous vous considérez comme un amateur de vin, nous vous invitons à consulter cette liste des 8 meilleures applications pour profiter de la dégustation et avoir une base de connaissances lors de l’achat d’une.

Les 7 meilleures applications pour planifier des menus et organiser vos repas

Les meilleures applications pour choisir le vin parfait

Vivino

Vin délicieux

CaveTracker

Événements oenologiques

Chercheur de vin

Anneau de vin

Ma société du vin

Recherche de vin végétalien

Il faut garder à l’esprit que, que vous soyez très doué pour la dégustation de vins ou juste un amateur, le fait d’avoir certaines de ces applications garantit que vous disposez de données exactes sur les vins, qu’ils soient anciens ou nouveaux.

Vivino

Si vous souhaitez avoir un sommelier dans votre poche, il est nécessaire d’avoir l’application Vivino installée sur votre mobile. Ce logiciel dispose de divers outils qui rendront la sélection des vins beaucoup plus facile et plus divertissante.

Avec l’application Vivino, vous pouvez utiliser l’appareil photo et photographier le vin que vous avez en ce moment, il affichera immédiatement un résultat avec toutes les informations sur le vin, des endroits exacts pour les acheter à un prix estimé sur le marché.

De plus, l’application dispose d’une section pour les commentaires des utilisateurs qui ont eu l’occasion de déguster le vin. Son interface est assez dynamique, rendant la recherche du vin idéal assez intéressante pour l’utilisateur. En quelques minutes, vous explorerez l’application sans aucun problème.

Vin délicieux

Une autre application intéressante pour la dégustation de vins est Delectable Wine. Lorsque vous vous connectez, que ce soit avec votre compte Facebook, Twitter ou Gmail, vous devez sélectionner les vins de votre préférence, de cette façon l’algorithme de l’application commencera à montrer une série de vins que vous devriez essayer selon vos goûts.

La communauté est assez active et vous pouvez partager des images et des opinions sur des centaines de vins. Mieux encore, l’application est constamment mise à jour, ce qui vous permet d’avoir un avis plus précis de la part des convives.

Et est-ce que Delectable Wine est non seulement idéal pour choisir un bon vin, mais vous pouvez également obtenir des critiques et des opinions sur les bières et les spiritueux en général.

Grâce à l’application, vous pouvez entrer en contact avec les utilisateurs de l’application via une liste d’amis, c’est parfait si vous souhaitez poser une question spécifique sur un vin.

CaveTracker

Si vous souhaitez vous aventurer dans le stockage du vin, que ce soit dans un domaine viticole ou une cave, l’idéal est d’avoir une base de données, et pour cela nous avons CellarTracker. Avec cette application, vous pouvez créer une carte des vins et en ajouter une nouvelle autant de fois que vous le souhaitez.

De plus, vous pouvez prendre une photo des bouteilles pour avoir une meilleure référence, créer des rappels, des notes et plus encore. Le point faible de l’application est peut-être son interface, car de nombreux utilisateurs la décrivent comme quelque chose de simple, cependant, elle fait parfaitement son travail.

Événements oenologiques

Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur les vins, vous devez considérer que l’une des meilleures applications pour les amateurs de vin est : Wine Events. Cette application est un réseau social uniquement pour ceux qui savent apprécier la boisson, et où vous pourrez vous renseigner sur les prochains événements gastronomiques près de votre ville.

L’un des avantages est que vous aurez accès à des podcasts dédiés exclusivement au vin et autres spiritueux, il intègre également des cours en ligne et plus encore.

Son interface est assez conviviale et intuitive, ce qui rendra logiquement l’expérience utilisateur assez agréable. Il a une section dédiée à la découverte de nouveaux vins, et vous pouvez vous renseigner sur d’autres spiritueux et compagnons.

Chercheur de vin

L’application Wine Finder fait littéralement ce que son nom indique « rechercher », et c’est parce que grâce à son incroyable base de données qui augmente de jour en jour, vous pourrez trouver n’importe quel type de vin qui se trouve autour de vous.

Peu de temps après l’installation de l’application et la création de votre compte, il est nécessaire d’enregistrer la radio pour effectuer la recherche et, bien entendu, établir une fourchette de prix pour les vins, tout cela afin de faciliter le résultat de la recherche.

Après avoir effectué votre première recherche, vous devrez sélectionner une bouteille et immédiatement l’application vous montrera les détails et les offres, sans manquer quelques avis professionnels et avis d’utilisateurs.

Son interface n’est pas difficile à manipuler, avec très peu de temps d’utilisation vous saurez très bien la manipuler. C’est gratuit et disponible sur Google Play.

Anneau de vin

Il se peut que de nombreuses critiques des professionnels influencent la sélection du vin, cependant, le goût est quelque chose d’assez subjectif, c’est pourquoi Wine Ring est une application idéale pour choisir des vins. Il présente un algorithme intelligent qui vous montrera les vins qui pourraient vous plaire.

Lorsque vous installez l’application et créez votre nom d’utilisateur, vous devrez saisir vos vins préférés et à chaque fois que vous buvez un nouveau vin, enregistrez-le dans l’application accompagné d’une photo. Ensuite, vous devez répondre à l’une des 3 questions : vous l’avez aimé, vous n’avez pas aimé ou régulier.

Grâce à ces réponses, l’algorithme saura quel type de vin vous préférez et vous recommandera de nouveaux vins en fonction de vos goûts. Cool hein?

Ma société du vin

Si vous souhaitez rencontrer d’autres amateurs de vin et partager des expériences communes, l’une des meilleures applications est My Wine Society. Et grâce à cette application vous pouvez créer et saisir des groupes spécialisés dans les vins de tous styles.

De même, l’application dispose d’une section dédiée à l’apprentissage des vins à travers divers blogs, images et vidéos créés par la même communauté. Son interface est très confortable et a un style similaire à la plate-forme Facebook, donc l’utiliser sera un jeu d’enfant.

Recherche de vin végétalien

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi seuls quelques vins et bières conviennent aux végétaliens ? En effet, la plupart de ces boissons sont traitées au vin. Un tel traitement est appelé « clarification », qui implique l’utilisation d’agents dérivés d’animaux ou de produits laitiers.

Et pour la chance de nombreux végétaliens et végétariens, il existe l’application Search Vegan Wine, cette application vous permet de rechercher des vins végétaliens et d’autres spiritueux. C’est-à-dire que vous pouvez vérifier la marque des produits et identifier s’ils sont répertoriés, étiquetés et certifiés avec l’icône « BeVeg ». Grâce à cet avis, vous pourrez savoir s’ils conviennent à la consommation d’une personne végétalienne.

De plus, l’interface est assez minimaliste par rapport aux autres sur le marché, elle est très fluide et les résultats sont assez précis.

Les meilleures applications de recettes végétariennes et végétaliennes

Si vous avez aimé cet article, attendez de voir cette liste d’applications de livraison de nourriture : les meilleures options disponibles pour Android, ou mieux encore, jetez un œil à la meilleure application Android pour trouver des restaurants végétaliens et végétariens.

Rubriques connexes : Applications, Applications gratuites