Nous allons entièrement dans WhatsApp pour expliquer ce que signifie « En attente du message », l’un des échecs les plus courants que vous pouvez subir sur la plate-forme.

WhatsApp est une plateforme de messagerie qui est loin d’être parfaite, elle a des défauts que l’on peut trouver à certaines occasions spécifiques. Si vous l’utilisez au quotidien, vous êtes peut-être tombé sur l’invite « En attente de message », mais qu’est-ce que cela signifie ? Nous allons dans WhatsApp pour trouver l’origine de ce « problème » qui vous empêche de voir le contenu des messages que vous avez reçus.

Concrètement, l’avertissement que la plateforme vous affiche à ces occasions est le suivant : « En attente du message. Cela peut prendre un certain temps. Cette faille provient du système de cryptage de bout en bout de WhatsApp et existe sur la plate-forme depuis plusieurs années maintenant. Pour le moment, il semble que WhatsApp n’ait pas trouvé de solution, et il ne semble pas qu’il le fera à l’avenir. Voyons ce que signifie l’avis et pourquoi vous l’avez reçu.

« En attente du message » : que signifie cet avis sur WhatsApp ?

Parmi les problèmes de WhatsApp figure l’apparition de l’avertissement « En attente du message. Cela peut prendre un certain temps », avant lequel nous anticipons déjà que rien ne peut être fait. Comme l’explique WhatsApp, cet échec peut survenir lorsque l’autre contact a récemment réinstallé l’application ou a une version obsolète.

Cela fait que les messages restent dans un endroit intermédiaire, car ils ne peuvent pas atteindre le destinataire, qui dans ce cas est vous. Comme l’ajoute WhatsApp, cela est dû au cryptage de bout en bout, le système de sécurité que la plate-forme utilise pour protéger la confidentialité des messages.

Concrètement, ce système bloque chaque message envoyé – qu’il soit texte, audio ou image – avec un mot de passe que seuls l’expéditeur et le destinataire possèdent. De cette façon, seuls les utilisateurs ont accès au contenu des messages, et la plateforme elle-même ne peut pas le savoir. Bien entendu, les deux téléphones portables impliqués dans le processus doivent être en ligne pour pouvoir crypter le message.

Si le mobile qui envoie le contenu n’est pas connecté à Internet, l’échec dont nous avons parlé se produira, car le cryptage de bout en bout ne peut pas être effectué. Par conséquent, à partir de WhatsApp, ils recommandent de demander à la personne avec qui nous parlons d’ouvrir l’application sur son téléphone. De plus, il est également conseillé de mettre WhatsApp à jour vers la dernière version.

Jusqu’à ce que l’autre utilisateur connecte son téléphone à Internet, vous verrez un avis « En attente de message. Cela peut prendre un certain temps » sur tous les messages récents qu’il vous a envoyés. Si vous le souhaitez, vous pouvez accéder aux informations que WhatsApp vous propose en appuyant sur « Plus d’informations ». Vous savez, la solution consiste à dire à l’autre contact d’ouvrir WhatsApp sur son téléphone avec une connexion Internet et de toujours garder l’application à jour. Dès que cela se produira, vous pourrez voir le contenu des messages reçus.

