Le powerbank le plus rapide au monde est prêt : il se charge en seulement 27 minutes

Cette batterie externe est chargée à 100% en seulement 27 minutes.

Bien que les smartphones aient une autonomie croissante dans leurs spécifications, la vérité est que ce ne serait pas la première fois que beaucoup d’entre nous seraient à court de batterie au milieu de la journée.

L’une des options est de toujours avoir un chargeur avec nous. L’autre plus confortable, emportant un powerbank, surtout s’il ressemble à celui que nous vous proposons ci-dessous : le powerbank le plus rapide du monde.

Comme nous pouvons le lire dans Phone Arena, l’Elecjet Apollo Ultra est une batterie portable de 10 000 mAh qui se charge à cent pour cent en seulement 27 minutes.

Nous tous qui avons une batterie externe savons à quel point elles sont utiles mais nous savons aussi qu’une fois son autonomie épuisée, il faut plusieurs heures pour la recharger. Heureusement, grâce à ce gadget, ce ne sera plus un problème. La société déclare également que si nous ne pouvons pas non plus attendre ces 27 minutes, avec seulement 7 minutes de charge, nous pouvons charger notre appareil pendant plusieurs heures.

Comme si cela ne suffisait pas, la batterie vous permet de charger plusieurs appareils en même temps, elle ne surchauffe pas et elle est vraiment légère, de sorte que la transporter dans votre poche ou dans un sac à dos n’est pas un problème. Il est actuellement dans la campagne indiegogo et sera au prix de 69 $.

Il devrait être disponible le mois prochain et pourrait donc être un cadeau des rois très intéressant pour tout propriétaire ou possesseur d’un smartphone.

