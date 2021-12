Ces 6 marques technologiques donneront beaucoup de choses à dire en 2022

Suivez ces 6 marques pour 2022.

2021 touche à sa fin. Une année étrange avec des crises sanitaires et des crises composantes qui, malgré tout cela, nous a laissé beaucoup de choses intéressantes.

Alors que des entreprises telles que Samsung, Xiaomi ou Apple ont continué à faire ce qu’elles font le mieux (vendre), nous avons vu combien d’autres entreprises ont balayé leurs produits. Des entreprises qui, bien qu’elles soient assez connues et populaires, nous sommes sûrs qu’en 2022 elles le frapperont encore plus qu’en 2021.

Ces entreprises donneront beaucoup à dire en 2022

Nuestros compañeros de Urban Tecno nos citan las seis firmas que a su parecer, lo petarán este 2022. Para todas ellas el año 2021 ha sido un año más que interesante y dado el éxito que han cosechado, todo parece indicar que 2022 será un periodo mucho mieux.

Le premier d’entre eux est Nothing, une marque populaire pour ses magnifiques écouteurs sans fil qui sont tombés amoureux de milliers d’utilisateurs à travers le monde. La firme ne restera pas immobile cette année et a déjà annoncé de nouveaux produits tels que les smartphones.

La seconde est vraiment. Nous pouvons vraiment dire peu que nous ne savons plus. Pourtant, la marque chinoise nous promet des nouveautés ce 2022 sous forme de tablettes, d’ordinateurs, de barres de son et même d’ampoules connectées.

Le troisième et donc non moins important est Steam. 2022 sera une grande année pour Steam et Valve grâce au Steam Deck, une console portable similaire à la Nintendo Switch mais bien plus puissante.

Les trois autres marques sont Sony, HBO et Honor. Le premier continuera d’épuiser le stock de sa PlayStation 5, le second avec son large catalogue de séries et de films sera un grand rival pour Netflix et le troisième, après s’être séparé de Huawei, devient l’une des marques les plus présentes en le marché Android. .

Pour tout cela, nous attendons 2022 avec impatience car tout indique que ce sera une année de grandes nouvelles. Mais, pour vous, quelle marque pensez-vous qu’elle arrivera l’année prochaine ?

Sujets connexes : Mobile, Technologie