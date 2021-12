Top 7 des applications pour télécharger des vidéos TikTok sans filigrane

Téléchargez des vidéos TikTok sans filigrane avec cette excellente application Android.

L’une des fonctions qui vous manque sûrement dans le réseau social le plus populaire aujourd’hui, en particulier chez les jeunes utilisateurs, TikTok, est un outil qui vous permet de télécharger des vidéos de ce réseau social sans filigrane.

Cela signifie que, pour effectuer cette tâche, vous devrez recourir à des applications tierces et, pour cette raison, nous avons compilé pour vous les 7 meilleures applications pour télécharger des vidéos TikTok sans filigrane.

Ce sont les meilleures applications pour télécharger des vidéos TikTok sans filigrane

Téléchargeur de vidéos TikTok

Télécharger la vidéo TikTok sans filigrane par SnapTik

Téléchargeur pour TikTok

Téléchargeur de vidéos sans filigrane – TikMate

Téléchargeur de vidéos pour TikTok – Pas de filigrane

TikLoader – Télécharger une vidéo sans filigrane pour TikTok

Télécharger la vidéo de TikTok sans filigrane – Tmate

Téléchargeur de vidéos TikTok

TikTok Video Downloader est l’une des applications les plus populaires du Play Store pour télécharger des vidéos TikTok sans filigrane car elle est très facile à utiliser et fonctionne très bien.

Ainsi, pour télécharger une vidéo TikTok sans filigrane avec cette application, nous n’aurons qu’à effectuer les actions suivantes :

Trouvez la vidéo TikTok que nous voulons télécharger.

Copiez le lien de ladite vidéo.

Ouvrez l’application TikTok Video Downloader et collez le lien.

Cliquez sur le bouton Télécharger et une fois que la vidéo apparaît dans l’application, cliquez sur l’option Télécharger sans filigrane.

Mais cette application nous permettra non seulement de télécharger une vidéo TikTok sans filigrane, mais elle nous donnera également la possibilité de télécharger uniquement l’audio dudit clip en cliquant sur l’option Télécharger MP3.

TikTok Video Downloader est une application totalement gratuite que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous.

Télécharger la vidéo TikTok sans filigrane par SnapTik

Une autre des meilleures applications pour télécharger des vidéos TikTok sans filigrane est Download Video TikTok No Watermark de SnapTik, un outil qui vous permet également de télécharger des vidéos à partir d’autres réseaux sociaux tels qu’Instagram ou Twitter.

Le fonctionnement de cette application est similaire à la précédente, puisque, pour télécharger une vidéo TikTok sans filigrane, vous n’aurez qu’à rechercher la vidéo sur le réseau social, copier le lien, le coller dans l’application et le télécharger.

L’un des grands avantages de cette application par rapport au reste des outils de cette sélection est qu’elle nous permet de sélectionner la qualité de la vidéo, en pouvant télécharger des clips de TikTok en qualité FullHD.

Télécharger la vidéo TikTok No Watermark de SnapTik est une application gratuite avec des achats intégrés allant de 0,89 euros à 9,99 euros.

Téléchargeur pour TikTok

Si vous recherchez une application simple et fonctionnelle pour télécharger des vidéos TikTok sans filigrane, Downloader for TikTok est la meilleure option, car il possède une interface très simple dans laquelle vous ne trouverez que deux onglets : Téléchargement et Historique.

Comme dans les cas précédents, il vous suffira de coller le lien de la vidéo TikTok dans cette application et d’appuyer sur le bouton Télécharger pour télécharger les vidéos que vous souhaitez sans filigrane, auxquelles vous pouvez accéder depuis l’onglet Historique

Downloader for TikTok est une application totalement gratuite avec des publicités, mais sans achats intégrés d’aucune sorte.

Téléchargeur de vidéos sans filigrane – TikMate

Une autre application à prendre en compte si vous souhaitez télécharger des vidéos TikTok sans filigrane est Video Downloader Without Watermark – TikMate, un outil tout aussi simple que le précédent qui, en plus, vous permettra de renommer la vidéo une fois téléchargée et partagez-le même avec vos amis directement depuis l’application.

Téléchargeur de vidéos sans filigrane – TikMate est une application gratuite, avec des publicités et sans achats intégrés, qui a une note de 4,8 sur Google Play et compte plus de 500 000 téléchargements.

Téléchargeur de vidéos pour TikTok – Pas de filigrane

Une autre des meilleures applications pour télécharger des vidéos TikTok sans filigrane est Video Downloader pour TikTok – Sans filigrane, un outil qui se distingue par un lecteur intégré et pour enregistrer les vidéos téléchargées dans le dossier Téléchargements de notre smartphone au lieu de dans un autre dossier indépendant comme faire le reste des applications de cette liste.

Un autre avantage de cette application par rapport au reste des membres de cette sélection est qu’elle permet de télécharger des vidéos TikTok avec et sans filigrane.

Video Downloader for TikTok – No Watermark est une application totalement gratuite avec des publicités qui compte plus d’un million de téléchargements sur le Play Store.

TikLoader – Télécharger une vidéo sans filigrane pour TikTok

Si vous recherchez une application pour télécharger des vidéos TikTok sans filigrane qui vous permet de le faire sans avoir à entrer dans l’application officielle du réseau social, TikLoader est votre meilleure option, car il dispose de deux onglets pour rechercher directement des vidéos TikTok à partir de votre application :

Tendances : vous montre les vidéos TikTok les plus populaires

Découvrir : permet de rechercher une vidéo par l’utilisateur qui l’a postée, par les sons qui y sont joués ou par les hashtags qui apparaissent dans le titre du clip.

De cette façon, avec TikLoader, il vous suffit de rechercher la vidéo qui vous intéresse depuis l’application elle-même et d’appuyer sur le bouton Télécharger qui apparaît dans la partie supérieure droite de l’application.

TikLoader – Télécharger une vidéo sans filigrane pour TikTok est une application gratuite financée par la publicité avec plus de 10 millions de téléchargements sur Google Play.

Télécharger la vidéo de TikTok sans filigrane – Tmate

La dernière application de cette liste est Tmate, un outil qui vous permet de télécharger des vidéos TikTok sans filigrane de deux manières différentes :

En entrant dans l’application officielle TikTok, en cliquant sur le bouton Partager et dans la section Autre, sélectionnez Tmate.

Recherchez la vidéo que vous souhaitez télécharger via les onglets Tendance ou Parcourir et cliquez sur l’option Partager, puis sur le bouton Copier le lien.

Tmate est une application gratuite avec des publicités qui, comme l’application précédente, compte plus de 10 millions de téléchargements sur Google Play.

