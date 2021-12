6 fonctions One UI que vous n’utilisez pas sur votre mobile Samsung

Si vous possédez un mobile Samsung, vous devez commencer à utiliser ces fonctions One UI dès que possible.

One UI est l’une des couches et des outils de personnalisation Android les plus riches en fonctionnalités. Parfois, en fait, le logiciel mobile Samsung en est venu à anticiper les nouvelles versions d’Android en ce qui concerne l’inclusion de certaines fonctions, et il n’est pas surprenant que de temps en temps, nous trouvions de nouvelles astuces et fonctions cachées de One UI.

À l’époque, nous avions déjà sélectionné des fonctions cachées dans One UI et plusieurs détails curieux de la couche Samsung que peu de gens connaissaient. Maintenant, nous allons passer en revue quelques outils utiles pour les téléphones Samsung que vous n’utilisez probablement pas, mais que vous devriez.

Fenêtres flottantes

Une interface utilisateur intègre de nombreuses fonctionnalités conçues pour améliorer l’expérience multitâche lors de l’utilisation des appareils. L’une des plus utiles est la possibilité d’ouvrir des applications en mode fenêtre flottante, de pouvoir modifier leur taille, de les déplacer vers une autre position ou de les minimiser pour éviter de prendre de la place.

Tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir l’application que vous souhaitez exécuter en mode multi-fenêtres, puis d’ouvrir le menu des applications récentes. A partir de là, il vous suffit de choisir l’option « fenêtre pop-up ».

Routines Bixby

Ce n’est peut-être pas un système aussi avancé que les raccourcis Siri, mais les routines Bixby vous permettent d’automatiser presque toutes les tâches que vous imaginez en utilisant votre mobile. Bien qu’il ait une courbe d’apprentissage quelque peu raide, une fois que vous vous êtes familiarisé avec les options, vous pouvez faire beaucoup de choses en automatisant les tâches qui sont exécutées lorsqu’une action de déclenchement se produit, qu’il s’agisse de se connecter à un réseau Wi-Fi, de réduire la batterie à un niveau spécifique et plus encore.

métronome Bluetooth

Good Lock est l’outil exclusif pour les mobiles Samsung qui permet d’accéder à des fonctions de personnalisation supplémentaires dans One UI. Il comprend une grande variété d’options, l’une d’entre elles appelée « métronome Bluetooth ».

D’une manière générale, cette option permet de réduire le délai audio lors de l’utilisation d’un casque Bluetooth et de la lecture d’une vidéo sur le mobile, afin que l’audio et la vidéo aillent au rythme.

Il est possible d’utiliser cette fonction en téléchargeant Good Lock, puis en installant ultérieurement le module SoundAssistant. À partir de là, activez simplement l’option via le menu des périphériques externes.

Masquer les icônes de la barre d’état

Alarme, Bluetooth, NFC, batterie, couverture… Parfois, la barre d’état du système peut être inondée d’icônes, créant une sensation d’encombrement dont peu de gens sont fans.

Heureusement, Samsung est l’une des rares marques à offrir la possibilité de masquer certaines icônes de la barre d’état. De cette façon, nous pouvons « nettoyer » la barre en éliminant les icônes qui ne sont pas nécessaires, comme celle qui indique que la connectivité NFC est activée.

Pour ce faire, bien sûr, vous devez utiliser Good Lock et télécharger le module QuickStar, où vous aurez la possibilité de personnaliser la barre d’état.

Gardez l’écran allumé pendant que vous le regardez

Les plus grands fans de la série Samsung Galaxy se souviendront qu’en 2012, la marque a introduit pour la première fois le système « Smart Stay » sur le Galaxy S3. Cette fonction permettait de garder l’écran du mobile allumé lorsque vous le regardiez.

À ce jour, cette même fonction est toujours présente dans les mobiles Samsung sous le menu « Gestes », dans la section « Fonctions avancées » des paramètres système. Il suffit d’activer l’option « Garder l’écran actif pendant le visionnage » pour éviter que l’écran ne s’éteigne automatiquement lorsque l’on utilise le mobile.

Widgets d’écran de verrouillage

Les widgets de l’écran d’accueil étaient une fonctionnalité native d’Android pendant une courte période. Cependant, Samsung conserve cette même fonction dans One UI, offrant aux utilisateurs la possibilité d’utiliser certains widgets directement sur l’écran de verrouillage, tels qu’un lecteur de musique, un widget de calendrier ou des alarmes, entre autres.

Pour ajouter plus de widgets à l’écran de verrouillage, vous devez toucher le widget horloge qui y apparaît et sélectionner les widgets que vous souhaitez afficher. C’est facile !

