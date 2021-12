Devenir un "pro" Gmail avec les 48 meilleurs raccourcis clavier que vous pouvez utiliser

Voulez-vous tirer le meilleur parti de Gmail ? Inscrivez-vous à ces raccourcis clavier et vous commencerez à utiliser le gestionnaire de messagerie comme un pro.

Vous utilisez peut-être Gmail sans tirer pleinement parti des capacités du gestionnaire de messagerie de Google. Peu de gens le savent, mais Gmail propose une série de raccourcis clavier qui vous permettent d’effectuer différentes actions de manière beaucoup plus rapide et plus simple.

Si vous n’êtes pas familier avec les raccourcis clavier de Gmail, nous allons aujourd’hui passer en revue tous ceux que vous pouvez utiliser. Et, si vous en connaissez déjà un, vous en trouverez sûrement d’autres que vous ne connaissiez probablement pas, et que vous commencerez sans doute à utiliser à partir de maintenant.

Tous les raccourcis clavier dans Gmail pour le Web

Tout d’abord, vous devez vous assurer que les raccourcis clavier sont activés dans Gmail. Pour ce faire, suivez simplement ces étapes :

Ouvrez Gmail dans votre navigateur. Cliquez sur l’icône représentant une roue dentée dans le coin supérieur droit de l’écran et appuyez sur « Voir tous les paramètres ». Activez l’option « Activer les combinaisons de touches » et enregistrez les modifications sur le bouton en bas de la page.

C’est tout. Vous pouvez désormais commencer à utiliser Gmail de manière plus intuitive à l’aide des raccourcis clavier proposés par l’application de messagerie. Pour les utiliser, appuyez simplement sur la touche indiquée ou entrez la combinaison de touches spécifiée. Voici la liste complète des meilleurs raccourcis que vous pouvez utiliser :

/: Recherche courrier

? : Ouvrir l’aide pour les raccourcis clavier

q : Rechercher des contacts de discussion

c : Composer

d : Composer dans un onglet

. : Ouvrez le menu Plus d’actions

v : Ouvrir le menu Déplacer vers

l : Ouvrir le menu Attribuer une étiquette

Shift + Esc : mettre en surbrillance la fenêtre principale

Échap : mettre en surbrillance le chat le plus récent ou rédiger

Ctrl + . : Aller à la discussion ou à la composition suivante

Ctrl +, : Aller à la discussion ou à l’écriture précédente

Ctrl + Entrée : Soumettre

Ctrl + Shift + c : Ajouter des destinataires à « Cc »

Ctrl + Shift + b : Ajouter des destinataires à « Cci »

Ctrl + Maj + f : Accéder à l’adresse d’expéditeur personnalisée

Ctrl + Maj + d : Supprimer le brouillon

, : changer le curseur en barre d’outils

x : sélectionnez la conversation

s : Démarquez-vous / naviguez entre les superstars

y : Supprimer la balise

e : Archiver

m : couper le son de la conversation

!: Marquer comme spam

#: Supprimer

*: Répondre

Shift + r : Répondre dans une nouvelle fenêtre

a : Répondre à tous

Maj + a : répondez à tous dans une nouvelle fenêtre

f : renvoyer

Shift + f : Avancer dans une nouvelle fenêtre

Shift + n : Actualiser la conversation

]/[:Supprimerlaconversationdelavueactuelleetalleraupremier/dernier[:Eliminarlaconversacióndelavistaactualeiralaprimera/última

} / { : Archiver la conversation et aller au premier / dernier

z : Annuler la dernière action

Maj + i : Marquer comme lu

Maj + u : marquer comme non lu

_: Marquer comme messages non lus de celui sélectionné

+ ou = : marquer comme important

– : Marquer comme non important

;: Afficher toute la conversation

:: Cacher toute la conversation

b : Reporter

Maj + t : ajouter une conversation aux tâches

Ctrl + k : Insérer un lien

Ctrl +;: Aller au mot précédent avec une faute de frappe

Ctrl + ‘: Aller au mot suivant avec une faute de frappe

Ctrl + m : Ouvrir les suggestions orthographiques

