Transformez votre Android en POCO avec ce lanceur "fabriqué à Xiaomi"

Profitez de toutes les fonctions et fonctionnalités du lanceur POCO natif sur votre smartphone Android avec POCO Launcher.

Android est un système d’exploitation qui se caractérise en vous permettant de personnaliser au maximum votre smartphone et dans cette section, les lanceurs ou les lanceurs jouent un rôle très important.

Dans le Google Play Store, vous pouvez trouver un grand nombre de lanceurs, certains des plus connus étant Nova Launcher et Microsoft Launcher, mais si vous cherchez une alternative différente, vous avez de la chance, car aujourd’hui nous allons vous dire comment transformez votre mobile Android en BIT avec ce lanceur « made in Xiaomi ».

POCO Launcher vous permet de transformer n’importe quel terminal Android en POCO

POCO Launcher, comme son nom l’indique, est le lanceur natif des terminaux POCO, un lanceur d’applications qui possède une série de fonctions et de fonctionnalités que nous ne pouvons pas trouver dans MIUI Launcher, le lanceur par défaut des téléphones Xiaomi et Redmi et que nous pouvons installer sur n’importe quel Mobile Android puisqu’il est disponible dans le Play Store comme tout autre lanceur d’applications.

La première chose à souligner à propos de POCO Launcher est qu’il a un design très similaire au lanceur mobile de Google, Pixel Launcher, avec un dock pour quatre icônes en bas de l’écran d’accueil et la prise en charge de toutes sortes de widgets. Comme d’autres lanceurs similaires, POCO Launcher vous permet de personnaliser les icônes avec un thème spécifique, les fonds d’écran, le niveau de transparence du tiroir d’applications et même le design de l’écran d’accueil.

Pour définir un fond d’écran personnalisé, ajouter des widgets à l’une des pages du bureau ou configurer les paramètres de ce lanceur, il suffit d’effectuer un appui long sur une partie vide de l’écran d’accueil et trois onglets apparaîtront immédiatement sur l’écran. gérer toutes ces fonctions.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de POCO Launcher est qu’il dispose d’un tiroir d’applications dans lequel elles sont classées par ordre alphabétique et organisées en fonction d’une série de catégories prédéfinies que vous pouvez personnaliser à partir des paramètres du lanceur. Ce tiroir d’applications a également une barre de recherche en bas qui nous permet de rechercher une application simplement en tapant ses premières initiales.

Ce lanceur nous donne également la possibilité de remplacer cette barre de recherche dans le tiroir d’applications par une série d’icônes colorées qui organisent les applications en fonction de leur tonalité d’icône, sans perdre la fonction de recherche, car nous aurons une icône en bas à droite pour continuer en utilisant cette fonctionnalité, ni les catégories d’applications qui continueront à apparaître en haut de l’application.

Pour transformer votre mobile Android en POCO, il vous suffit d’installer POCO Launcher à partir du lien direct vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous, de le configurer comme lanceur par défaut et de le personnaliser à votre guise.

